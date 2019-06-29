حادث مروع في أضم.. «هايلوكس» مسرعة تنقلب عدة مرات ووفاة شابين

تواصل – أضم:

توفي شابان جراء حادث مروري مروع وقع اليوم بمحافظة أضم، وذلك نتيجة للسرعة الزائدة لمركبة ” هايلوكس ” يقودها شاب وبرفقته آخر بمركز ربوع العين، ما أدى إلى انحرافها عن مسارها وفقد السيطرة عليها ، حيث انقلبت عدة مرات لتستقر بمحطة واقعة على قارعة الطريق ، وباشر الهلال الأحمر ، والجهات الأمنية بمحافظة أضم الحادث .

وأسفر الحادث عن وفاة قائد السيارة ومرافقه بالحال ، بعد أن استقرت السيارة ملاصقة للمحطة تماما ، إلا أن العناية الإلهية حالت دون احتراق السيارة والمحطة.

وجدد المواطنون مطالبهم بأهمية وجود مركز للدفاع المدني، حيث بينوا أن عدم وجود المركز بمنطقة ربوع العين يتسبب أحيانا في تأخر مدني أضم ، الذي يضطر لقطع مسافة تتجاوز أحياناً 30 كيلو متراً، لمباشرة الحوادث التي لا يصلونها في غالب الأوقات، إلا بعد انتهاء الحالة، بسبب بعد المسافة وصعوبة وصول الآليات الثقيلة، وخاصة في موسم تساقط الأمطار فعند حدوث الحرائق لا تصل المعدات إلا بعدما تخمد النيران، ويصبح حضورهم عديم الفائدة سوى كتابة تقرير عن الحادث.