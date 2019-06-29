لأول مرة.. واشنطن تنشر مقاتلات شبح «إف 22» في الخليج

تواصل – وكالات:

نشرت الولايات المتحدة الأمريكية لأول مرة مقاتلات شبح من طراز «إف 22» في الخليج، وفق ما أعلن الجيش الأميركي، مساء أمس (الجمعة)، في إطار تعزيز واشنطن وجودها العسكري على وقع التوتر مع إيران.

وأفادت القيادة العسكرية المركزية للقوات الجويّة الأمريكية في بيان بأنه تم نشر مقاتلات شبح «إف 22 رابتور» للدفاع عن القوات والمصالح الأميركية، من دون تحديد عدد الطائرات التي تم إرسالها.

وأظهرت صورة موزعة خمس مقاتلات «إف 22» وهي تحلّق فوق قاعدة العديد الجوية في قطر.

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران منذ انسحاب الولايات المتحدة في مايو 2018 من الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني الذي تم التوصل إليه في فيينا عام 2015. وإعادتها فرض عقوبات مشددة على إيران.

وارتفع منسوب التوتر، الأسبوع الماضي، عندما أسقطت إيران طائرة أميركية مسيّرة فوق مياه الخليج بعد سلسلة هجمات استهدفت ناقلات نفط، واتهمت واشنطن طهران بالوقوف خلفها، وهو ما نفته الأخيرة.

وانخرط البلدان منذ حينها في حرب كلامية، تصاعدت هذا الأسبوع مع إعلان ترمب عن عقوبات جديدة بحق المرشد الإيراني علي خامنئي ووزير الخارجية محمد جواد ظريف.