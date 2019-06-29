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«السعودية للكهرباء»: تشغيل محطة تحويل «قرية العليا2» بما يقارب 220 مليون ريال

«السعودية للكهرباء»: تشغيل محطة تحويل «قرية العليا2» بما يقارب 220 مليون ريال
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تواصل – واس

ضمن جهودها لتوطين تقنيات تشغيل محطات الكهرباء الحديثة وخفض الاعتماد على النفط، أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن بدء تشغيل وربط محطة تحويل قرية العليا 2.

وبلغ إجمالي الاستثمارات لتشغيل وربط المحطة مايقارب 220 مليون ريال، ما سيُسهم في دعم موثوقية الشبكة الكهربائية للمشتركين في مُدن وقرى المنطقة.

وقالت “السعودية للكهرباء” إن محطة قرية العليا 2 ستعزز شبكة النقل والتوزيع، وتدعم موثوقية الخدمة الكهربائية للمشتركين في المنطقة، لا سيما وأنها ستؤدي إلى تخفيف أي أحمال طارئة على الشبكة الكهربائية، وتدعم التوسعات العمرانية والمشاريع الجديدة.

وأوضحت الشركة  أن مشروع محطة قرية العليا 2 تم تنفيذه وفقاً لتقنيات حديثة ضمن جهودها لخفض الاعتماد على النفط وفقاً لتوجهاتها الاستراتيجية ورؤية المملكة 2030م.

وكانت “السعودية للكهرباء” قامت خلال الفترة الماضية بتشغيل عدد كبير من محطات التحويل في مختلف مناطق المملكة.

 

 

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