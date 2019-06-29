الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

بعد دفن جثته.. تفاصيل جديدة حول وفاة «معلم صبيا» ولغز الملابس المفقودة

بعد دفن جثته.. تفاصيل جديدة حول وفاة «معلم صبيا» ولغز الملابس المفقودة

العثور على جثمان المفقود القطري.. تعرف على التفاصيل

العثور على جثمان المفقود القطري.. تعرف على التفاصيل

«التعليم» تحدد موعد إعلان المرشحين لشغل الوظائف التعليمية

«التعليم» تحدد موعد إعلان المرشحين لشغل الوظائف التعليمية

شرطة مكة تكشف حقيقة وسم «اغتصاب طفل النسيم»

شرطة مكة تكشف حقيقة وسم «اغتصاب طفل النسيم»

بعد دفن جثته.. تفاصيل جديدة حول وفاة «معلم صبيا» ولغز الملابس المفقودة

بعد دفن جثته.. تفاصيل جديدة حول وفاة «معلم صبيا» ولغز الملابس المفقودة
0

 

تواصل – جازان:

كشف ذوو المعلم المتوفى في واقعة غامضة، في محافظة صبيا بمنطقة جازان، في الثالث والعشرين من شهر رمضان المبارك؛ أنه تم دفن جثمان ابنهم بعد تشريحه من قبل الطب الشرعي، موضحين أنه لم تتبين لهم أي تفاصيل من تقرير الطب الشرعي.

وأكدت الأسرة أن التحقيقات لم تنته بعد وهم ينتظرون نهايتها لمعرفة ملابسات وفاة الفقيد، في ظل التفاصيل الواسعة والشبهات التي تتمثل في -استبدال ملابسه التي خرج بها من منزله وفقدانها واشتباه احتراقها داخل غرفة مهجورة وقبل ذلك تهديدات تعرض لها وفق ما يثبت لهم، ومقطع فيديو مريب رأوا فيه نوعاً من التنمر ضد شقيقهم قبل وفاته بوقت قصير، وكذلك ما أدلى به آسيوي عن وقائع استبدال الملابس التي قال فيها إن الفقيد هو من طلب ملابس باكستانيةً منهم من أجل التخفي عن نظر شخص يلاحقه-.

وقال شقيق الفقيد محمد عشي إنه وبعد الشبهات السابقة ما تزال التحقيقات جارية من أجل اكتشاف تفاصيل الوفاة، فعندما نقل شقيقي عن طريق الهلال الأحمر كان متوفى، وأفادنا تقرير المرور أنه في الأصل كان البلاغ عن حادث دهس ولكن اكتشف التقرير أنه لا حقيقة ثابتة لوجود حادث دهس فلا توجد أي آثار نهائياً للدهس أو صدم في “موقع البلاغ ” بل حتى نقطة دم في ذلك الموقع لم نجدها، ولا أدلة حول هذا ومازال السبب غامضاً ولهذا السبب تحولت القضية من المرور للشرطة وللنيابة.

وحول صاحب البلاغ أوضح محمد: وردنا أن شخصاً شاهد الفقيد ملقى على الطريق وأبلغ المرور عنه.

وأضاف: حالياً نطالب مستشفى صبيا بتسليم ملابس المتوفى التي حضر بها مع الهلال الأحمر للمستشفى، إلى الجهات الأمنية ليبين ذلك شيئاً من الغموض ولكن الملابس مفقودة حسبما أبلغونا، وهذا يعني فقدان ملابسه الأصلية ومن ثم فقدت الملابس الأخرى التي استبدلها وفق رواية صاحب ورشة قبل الحادث وكان يفترض تحريزها لتبين أي آثار عليها على الأقل الدماء.

وأكد شقيقه في وقت سابق أن “جسد الفقيد كان به كدمات قوية في الرأس وآثار أضرار في القدمين، ونحن ننتظر تحديد سبب الوفاة من الجهات المعنية بشكل رسمي ولا نسمح لأي شخص يكيف هذه القضية كحادث دهس عمد أو جريمة أخرى حتى تثبت من قبل التحقيقات الرسمية ونسأل الله أن يرحم الفقيد”.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

6 إصابات في حريقين بـ«صبيا» بينهم عناصر من الدفاع المدني (صور)

6 إصابات في حريقين بـ«صبيا» بينهم عناصر من الدفاع المدني (صور)

إغلاق أكبر مرمى للصرف الصحي بـ«جازان» وتدشين محطة معالجة في «صبيا»

إغلاق أكبر مرمى للصرف الصحي بـ«جازان» وتدشين محطة معالجة في «صبيا»

بالقوة الجبرية.. ضبط مهرب بحوزته 115 حزمة قات في «صبيا»

بالقوة الجبرية.. ضبط مهرب بحوزته 115 حزمة قات في «صبيا»

إخفاء لافتات بأسماء مساجد تحت «شجرة» في صبيا.. والجهات الأمنية تحقق

إخفاء لافتات بأسماء مساجد تحت «شجرة» في صبيا.. والجهات الأمنية تحقق

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

صناعة الطفل وطرق تربيته الحديثة 
تدوينات حرة

صناعة الطفل وطرق تربيته الحديثة 

المزيد
ميّت على قيد الحياة!
تدوينات حرة

ميّت على قيد الحياة!

المزيد
ثلاثة أشياء..!
مقالات

ثلاثة أشياء..!

المزيد
هواوي على شفير الهاوية
مقالات

هواوي على شفير الهاوية

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>