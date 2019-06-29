الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

بعد دفن جثته.. تفاصيل جديدة حول وفاة «معلم صبيا» ولغز الملابس المفقودة

بعد دفن جثته.. تفاصيل جديدة حول وفاة «معلم صبيا» ولغز الملابس المفقودة

العثور على جثمان المفقود القطري.. تعرف على التفاصيل

العثور على جثمان المفقود القطري.. تعرف على التفاصيل

«التعليم» تحدد موعد إعلان المرشحين لشغل الوظائف التعليمية

«التعليم» تحدد موعد إعلان المرشحين لشغل الوظائف التعليمية

شرطة مكة تكشف حقيقة وسم «اغتصاب طفل النسيم»

شرطة مكة تكشف حقيقة وسم «اغتصاب طفل النسيم»

«الحج والعمرة» تعلن موعد فتح المسار الإلكتروني لحجاج الداخل

«الحج والعمرة» تعلن موعد فتح المسار الإلكتروني لحجاج الداخل
0

تواصل – الرياض:

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن فتح المسار الإلكتروني لحجاج الداخل بدءاً من يوم الخميس المقبل، الأول من شهر ذي القعدة.

ونشرت إمارة منطقة مكة، عبر صفحتها على “تويتر” رسما توضيحيا، يبين أنه سيتم إطلاق الحجز الفعلي لحجاج الداخل بداية من يوم الخميس في الساعة الثامنة صباحا عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، وذلك ضمن الاستعدادات لموسم الحج الحالي.

وكان عضو المجلس التنسيقي لشركات ومؤسسات حجاج الداخل محمد سعد القرشي، أوضح أن موقع المسار الإلكتروني لتسجيل حجاج الداخل هو الطريقة الوحيدة للحجز، وقد طورت الوزارة “السيرفر” الخاص بالتسجيل ليتحمل الضغط الذي سيصاحب أول أيام التسجيل، مشددا على أنه لا يسمح بالتسجيل عبر المكاتب ولا يقبل سوى في المسار الإلكتروني لبوابة وزارة الحج والعمرة.
شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

اعتباراً من اليوم.. منع المقيمين من دخول مكة بدون تصاريح

اعتباراً من اليوم.. منع المقيمين من دخول مكة بدون تصاريح

إطلاق المسار الإلكتروني لحجاج الداخل غرة ذي القعدة

إطلاق المسار الإلكتروني لحجاج الداخل غرة ذي القعدة

مؤشر العمرة: إصدار 7.6 مليون تأشيرة خلال 10 أشهر.. وهذه أكثر الجنسيات قدوماً

مؤشر العمرة: إصدار 7.6 مليون تأشيرة خلال 10 أشهر.. وهذه أكثر الجنسيات قدوماً

رابط جديد لاستقبال طلبات القطريين الراغبين في أداء العمرة

رابط جديد لاستقبال طلبات القطريين الراغبين في أداء العمرة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

صناعة الطفل وطرق تربيته الحديثة 
تدوينات حرة

صناعة الطفل وطرق تربيته الحديثة 

المزيد
ميّت على قيد الحياة!
تدوينات حرة

ميّت على قيد الحياة!

المزيد
ثلاثة أشياء..!
مقالات

ثلاثة أشياء..!

المزيد
هواوي على شفير الهاوية
مقالات

هواوي على شفير الهاوية

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>