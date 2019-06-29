العثور على جثمان المفقود القطري.. تعرف على التفاصيل

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كشفت مصادر أنه تم العثور على القطري الذي فُقد يوم الاثنين الماضي في هجرة يبرين جنوب حرض، صباح اليوم؛ متوفّى جوار مركبته في منطقة الدهناء، وقد تم إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ الإجراء اللازم.

وقال المدير العام لجمعية غوث للتوعية والإنقاذ، منصور العاطفي: “تلقينا بلاغًا عن المفقود يوم الجمعة الماضية، وانطلقنا للبحث والمساندة فورًا، وتم تعميد أعضاء الجمعية وتجهيز ٣٢ عضواً بحث وإنقاذ على 20 مركبة مجهزة بأجهزة الاتصال عبر الأقمار الفضائية (الثرياء)، وأجهزة تحديد المواقع، بالإضافة للغذاء والماء بكميات كافية، وكان عدد الأعضاء المشاركين 25 عضوًا آخرين كمساندة ودعم عند الحاجة، كما شاركت الجمعية بـ4 طائرات شراعية للمسح الجوي للمناطق ذات التضاريس الصعبة جدًّا على السيارات”.

وأوضح أنه بدأ البحث عصر يوم الجمعة الماضية من نقطة الإحداثيات المرسلة من الجهات المختصة، مرورًا بمركز الخن إلى يبرين إلى العروق الجنوبية الشرقية، وقد توزعت فرق الإنقاذ على مجموعات أربع كل خمس سيارات معها طائرة شراعية، وتم المسح بدائرة قطرها ٣٥ كلم للمناطق المذكورة في الإحداثيات الملتقطة من آخر اتصال للمفقود، وبعد مسح عروق الرمال الأخيرة بالطائرات.

وأبان أن الجمعية تلقت صباح اليوم خبر العثور على المفقود من ذويه، متوفّى في منطقة الدهناء في عوالي قلمه آل مخيزيم غرب يبرين، بجانب سيارته بعد نفاد وقودها، وهي منطقة مختلفة تمامًا عن الإحداثيات المعطاة.

ومنذ تلقي بلاغ الفقد يوم الاثنين الماضي، هرعت الجهات المعنية والأمنية من الشرطة والدفاع المدني، وبمساعدة جمعية عون وجمعية غوث والطيران الشراعي، إضافة إلى مساعدة مجموعة من أبناء القبائل للبحث عنه.

وكان ذوو المفقود قد ذكروا أنه يُدعى حزام بن زيد آل نديلة المري، وكان متواجدًا بالمملكة منذ مقاطعة السعودية لدولة قطر، ولم يغادر ويتواجد غالبًا في البر، لامتلاكه عددًا من الإبل، قبل أن يتم العثور عليه متوفّى صباح اليوم.