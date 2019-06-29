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«التعليم» تحدد موعد إعلان المرشحين لشغل الوظائف التعليمية
العصيمي
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تواصل – الرياض:

أكد المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي أن الوزارة ستعلن غداً (الأحد) أسماء المرشحين نهائياً لشغل الوظائف التعليمية، بعد إنهاء مطابقة بياناتهم لدى فروع وزارة الخدمة المدنية.

وقال العصيمي: “بمشيئة الله ستعلن وزارة التعليم أسماء المرشحين نهائياً لشغل الوظائف التعليمية إضافة لإدارات التعليم الموجهين إليها مساء غدٍ الأحد بعد إنهاء مطابقة بياناتهم لدى فروع وزارة الخدمة المدنية وذلك من خلال بوابة وزارة التعليم وحسابها في منصة تويتر”.

وكانت الوزارة أعلنت في 13 يونيو الجاري أسماء (10326) مرشحاً ومرشحة على الوظائف التعليمية، ودعتهم لمطابقة بياناتهم مع وزارة الخدمة المدنية.

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