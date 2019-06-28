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وظائف شاغرة في 12 تخصصاً عبر «طاقات»

وظائف شاغرة في 12 تخصصاً عبر «طاقات»
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت البوابة الوطنية للعمل ”طاقات”، عن توفر العديد من الوظائف الشاغرة والتدريب في 12 تخصصاً ومجالاً مختلفاً.

وأوضحت طاقات، أن الوظائف بالمسميات التالية: ‎مدير الإشراف التجاري، مدير شؤون المعلمين، مهندس ميكانيكي (عام)، ممرض، حارس أمن، فني تركيب نظارات، مندوب مبيعات تقنية المعلومات والاتصالات، أخصائي تسويق، ممثل خدمة العملاء، فني هندسة مدنية، أمين مكتبة، أخصائي موارد بشرية.

وأشارت البوابة الوطنية للعمل “طاقات”، إلى أنه لمعرفة المزيد من التفاصيل عن الوظائف والتقديم عليها من خلال الرابط التالي (هنـــا).

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