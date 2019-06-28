الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

شرطة مكة تكشف حقيقة وسم «اغتصاب طفل النسيم»

شرطة مكة تكشف حقيقة وسم «اغتصاب طفل النسيم»

صحيفة كويتية: القبض على «ناصر الدويلة» بعد إساءته للمملكة

صحيفة كويتية: القبض على «ناصر الدويلة» بعد إساءته للمملكة

بالصور.. ولي العهد يعقد لقاءات ثنائية مع عدد من قادة وزعماء دول العشرين

بالصور.. ولي العهد يعقد لقاءات ثنائية مع عدد من قادة وزعماء دول العشرين

الخدمة المدنية تعلن مواعيد المقابلات الشخصية للمرشحين على وظائفها

الخدمة المدنية تعلن مواعيد المقابلات الشخصية للمرشحين على وظائفها

إصابة 49 فلسطينياً برصاص الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة

إصابة 49 فلسطينياً برصاص الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة
0

تواصل – وكالات:

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، إن 49 مواطناً أصيبوا برصاص الاحتلال الصهيوني بجراح مختلفة، خلال مشاركتهم بالجمعة الـ 63 لمسيرات العودة وكسر الحصار.

وأوضحت الوزارة، أن جراح المصابين ما بين الطفيفة والمتوسطة والاختناق بالغاز المسيل للدموع، مشيراً إلى أن بين المصابين 8 مسعفين وصحافي.

وأطلقت قوات الاحتلال الصهيوني الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، تجاه المواطنين المشاركين في فعاليات مسيرة العودة شرقي قطاع غزة.

يذكر أن وسائل إعلام إسرائيلية أكدت صباح اليوم توصل إسرائيل وحماس إلى تفاهمات جديدة بملف التهدئة، مشيرةً إلى أن الحكومة الإسرائيلية أبلغت وسطاء التهدئة بالتزامها بالتفاهمات التي تم التوصل إليها مسبقاً.

واستأنفت إسرائيل ضخ الوقود القطري لمحطة توليد الكهرباء، كما قررت توسعة مساحة الصيد لـ 15 ميل بحري، بعد تقليصها منذ عدة أيام، فيما تضمنت التفاهمات وقف إطلاق البالونات الحارقة غزة، والتهدئة على حدود قطاع غزة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

الخارجية الفلسطينية تطالب أمريكا بسحب سفيرها لدى الكيان الصهيوني

الخارجية الفلسطينية تطالب أمريكا بسحب سفيرها لدى الكيان الصهيوني

تصريح قوي وواضح من المملكة عن حقوق الفلسطينيين

تصريح قوي وواضح من المملكة عن حقوق الفلسطينيين

خارجية فلسطين: تمسُّك نتنياهو بالأغوار دليل آخر على فشل المشروع الاقتصادي الأمريكي

خارجية فلسطين: تمسُّك نتنياهو بالأغوار دليل آخر على فشل المشروع الاقتصادي الأمريكي

الاحتلال الصهيوني يعتقل فلسطينياً ويعتدي على مسن في الخليل

الاحتلال الصهيوني يعتقل فلسطينياً ويعتدي على مسن في الخليل

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

صناعة الطفل وطرق تربيته الحديثة 
تدوينات حرة

صناعة الطفل وطرق تربيته الحديثة 

المزيد
ميّت على قيد الحياة!
تدوينات حرة

ميّت على قيد الحياة!

المزيد
ثلاثة أشياء..!
مقالات

ثلاثة أشياء..!

المزيد
هواوي على شفير الهاوية
مقالات

هواوي على شفير الهاوية

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>