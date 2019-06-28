القيادة تُعزي الرئيس التونسي في ضحايا الهجومين الإرهابيين

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تواصل – واس:
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية، إثر التفجيرين الانتحاريين اللذين وقعا في وسط العاصمة التونسية، وما نتج عنهما من مقتل رجل أمن وإصابة آخرين.
وقال الملك المفدى:” تلقينا نبأ التفجيرين الانتحاريين اللذين وقعا في وسط العاصمة التونسية، وما نتج عنهما من مقتل رجل أمن وإصابة آخرين، وإننا إذ ندين بأشد العبارات هذا العمل الإجرامي، لنعرب لكم ولأسرة المتوفى ولشعب الجمهورية التونسية الشقيق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، سائلين الله للمصابين الشفاء العاجل، وأن يجنب بلادكم وشعبها الشقيق كل سوء ومكروه”.

كما بعث ولي العهد برقية مماثلة قال فيها:” بلغني نبأ التفجيرين الانتحاريين اللذين وقعا في وسط العاصمة التونسية، وما نتج عنهما من مقتل رجل أمن وإصابة آخرين، وإنني إذ أدين هذا العمل الإرهابي الجبان، لأبعث لفخامتكم ولشعب الجمهورية التونسية الشقيق ولأسرة المتوفى أحر التعازي والمواساة، سائلاً المولى القدير أن يمُن على المصابين بالشفاء العاجل، إنه سميع مجيب”.

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