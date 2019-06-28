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«المسند» يوضح تأثير المناطق المرتفعة على غليان الماء في المملكة

«المسند» يوضح تأثير المناطق المرتفعة على غليان الماء في المملكة
أستاذ المناخ بجامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم مؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند، أثر المناطق المرتفعة على غليان الماء والطبخ في المملكة.

وقال المسند، في هذا الشأن إن كل زيادة في الارتفاع بـ150 متراً يقابلها انخفاض درجة غليان الماء بـــ0.5 درجة مئوية.

وأضاف “المسند” أن كثيراً ‏من المسافرين من حيث لا يشعرون يدخلون في بيئة جبلية مرتفعة، التي لها خواصها الجغرافية والمناخية والفيزيائية التي ينبغي أن يدركها المسافر، وهي تؤثر على ‏درجة غليان الماء ومن ثم عملية الطبخ.‏

وتابع “كلنا يعلم أن درجة الحرارة تبدأ بالانخفاض مع الارتفاع عن سطح البحر، بمعدل درجة مئوية واحدة كلما ارتفعنا 150م تقريباً، ويصاحب هذا أيضاً انخفاض في الضغط ‏الجوي مع الارتفاع في علاقة عكسية، وعندما ينخفض الضغط الجوي مع الارتفاع فإن سلوك الماء مع درجة الغليان يختلف، بعبارة أخرى: كلما انخفض الضغط الجوي ‏قلت درجة حرارة غليان الماء عن 100 درجة مئوية، وتسارعت عملية التبخير، وهنا تكمن مشكلة في عملية الطبخ!”.‏

ونشر المسند جدولاً يوضح درجة غليان الماء التقريبي في بعض مدن المملكة وبعض المواقع الجغرافية العالمية وفقاً لارتفاعها عن سطح البحر؛ وفيه:

البحر الميت (تحت مستوى سطح البحر بنحو 427م): درجة غليان الماء فيه 100.4 درجة مئوية.

سبخة الحمر (تحت مستوى سطح البحر بنحو 26م) شمال شرق الربع الخالي: درجة غليان الماء فيها 100.1درجة مئوية.‏

جدة 100 درجة مئوية.

الرياض 99م.

عنيزة 98م.‏

حائل 97م.‏

الطائف 94م.‏

أبها 93م.

السودة 90م.‏

قمة جبل كلمنجارو (الارتفاع 5895م) نحو 80 درجة مئوية.‏

قمة إفرست (الارتفاع 8848م) نحو 70 درجة مئوية.

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