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«البيئة» تنشر 21 فرقة لمكافحة الجراد الصحراوي في عسير والباحة

«البيئة» تنشر 21 فرقة لمكافحة الجراد الصحراوي في عسير والباحة
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تواصل – واس:
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة ضمن أعمال ومكافحة الجراد الصحراوي في مختلف مناطق المملكة، تغطيتها لمنطقتي عسير والباحة، إذ كشفت الوزارة تأثّرها جراء هجرة المجموعات والأسراب من الجراد الصحراوي نحو مناطق التكاثر الصيفي، التي من المحتمل أنّها وضعت أكياس البيض الأولى فقط ومن ثم غادرت الى خارج الحدود.
وأوضحت الوزارة أنّها خصّصت 18 فرقة للمكافحة في منطقة عسير، وفرقتين استكشاف ومشرف من مركز الجراد للمتابعة والتوجيه، ونجحت هذه الفرق في معالجة حوالي ألفي هكتار منذ مطلع الشهر الميلادي الحالي لمجموعات من الحشرات الكاملة وبقع الدبا.
وبيّنت أنّها نشرت ثلاث فرق للمكافحة إضافةً إلى فرقتين استكشاف ومشرف من مركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة للإشراف والمتابعة في منطقة الباحة، ونجحت هذه الفرق في معالجة ما يقارب 500 هكتار من بقع الدبا خلال الاسبوعين الماضية.
وأشارت الوزارة إلى أنّ بقع الدبا المتواجدة حالياً في الأطوار الأولى من حياتها وغير شرهة في الأكل، وستستمر أعمال المكافحة فور استكشاف أو ورود البلاغات للفرق العاملة، معلنةً الانتهاء في تطهير المواقع المصابة في غضون أسابيع بحول الله، وذلك لاحتمالية عدم مشاهدة مزيد من فقس البيض.
وأشارت إلى أنّ تم تطهير جميع المواقع المصابة بجميع مناطق الرياض والقصيم وحائل وتبوك والمنطقة الشرقية، إضافةً إلى المدينة المنورة والجوف والانتهاء من أعمال المكافحة تماماً.

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