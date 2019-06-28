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المبعوث الأمريكي: التحقيقات أثبتت تورط الحرس الثوري في هجمات ناقلات النفط

المبعوث الأمريكي: التحقيقات أثبتت تورط الحرس الثوري في هجمات ناقلات النفط
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تواصل – وكالات:

قال المبعوث الأمريكي الخاص لإيران براين هوك، الجمعة، إن بلاده حصلت على أدلة تفيد بأن السفن الإيرانية تنقل متفجرات في البحر وتقوم بتهديد الملاحة في الخليج.

وأوضح هوك في مؤتمر صحفي أن التحقيقات الأمريكية أثبتت تورط إيران في الهجمات على السفن في خليج عمان.

وذكر المبعوث الأمريكي أن هناك أدلة بأن الناقلات الإيرانية تنقل بعض المواد المتفجرة في البحار، مشيراً إلى أن الهجمات التي وقعت خلال الشهر الجاري قامت بها قوارب تابعة للحرس الثوري الإيراني.

وقال هوك إن مجلس الأمن الدولي قد يلعب دوراً في حماية الملاحة البحرية بهذه المنطقة، داعياً منظمة الملاحة البحرية إلى اتخاذ خطوات إضافية لضمان حرية الملاحة.

وأكد المبعوث الأمريكي أن الرئيس دونالد ترامب كان واضحاً بضرورة أن يتحرك المجتمع الدولي لتعزيز أمن الملاحة، مشيراً إلى أن أكثر من 60 في المائة من النفط الذي يخرج من مضيق هرمز يذهب للأسواق الآسيوية.

وشدد هوك على التزام الولايات المتحدة بالعمل مع حلفائها وشركائها لحماية الملاحة البحرية.

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