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إطلاق المسار الإلكتروني لحجاج الداخل غرة ذي القعدة

إطلاق المسار الإلكتروني لحجاج الداخل غرة ذي القعدة
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تواصل – فريق التحرير:

تطلق وزارة الحج والعمرة غرة ذي القعدة المسار الإلكتروني لحجاج الداخل المقيمين بالمملكة عبر موقعها الإلكتروني، ضمن استعداداتها لموسم الحج للعام الحالي.

وأوضح عضو المجلس التنسيقي لشركات ومؤسسات حجاج الداخل محمد سعد القرشي، أن موقع المسار الإلكتروني لتسجيل حجاج الداخل يعتبر بمثابة الطريقة الوحيدة للحجز.

وقد طورت الوزارة “السيرفر” الخاص بالتسجيل في المسار الإلكتروني ليتحمل الضغط الذي سيصاحب أول أيام التسجيل مؤكداً أن وزارة الحج والعمرة تقدّم دعماً فنياً للتعامل باحترافية عالية مع بوابة التسجيل.

وأكد أنه لا يسمح بالتسجيل عبر المكاتب ولا يقبل سوى في المسار الإلكتروني لبوابة وزارة الحج والعمرة.

ودعا القرشي الراغبين في القيام بالحج هذا العام إلى إتمام إجراءات حجوزاتهم من خلال الموقع الإلكتروني لحجاج الداخل في وقت مبكر، لافتاً إلى أنه سيكون هناك إقبال كبير على التسجيل في الحج المخفض والميسر في بداية التسجيل.

ويجب على الراغبين في التسجيل التقيد بمواعيد فتح البوابة الإلكترونية غرة ذي القعدة، متوقعاً أن أكثر من مليون زائر سيدخلون إلى بوابة المسار الإلكتروني خلال اليوم الأول للتسجيل.

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