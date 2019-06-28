الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

شرطة مكة تكشف حقيقة وسم «اغتصاب طفل النسيم»

شرطة مكة تكشف حقيقة وسم «اغتصاب طفل النسيم»

صحيفة كويتية: القبض على «ناصر الدويلة» بعد إساءته للمملكة

صحيفة كويتية: القبض على «ناصر الدويلة» بعد إساءته للمملكة

بالصور.. ولي العهد يعقد لقاءات ثنائية مع عدد من قادة وزعماء دول العشرين

بالصور.. ولي العهد يعقد لقاءات ثنائية مع عدد من قادة وزعماء دول العشرين

الخدمة المدنية تعلن مواعيد المقابلات الشخصية للمرشحين على وظائفها

الخدمة المدنية تعلن مواعيد المقابلات الشخصية للمرشحين على وظائفها

إمام المسجد النبوي يحذر من خطر الاستدراج بالنعم

إمام المسجد النبوي يحذر من خطر الاستدراج بالنعم
0

تواصل – فريق التحرير:

حذر إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ د. عبدالبارئ بن عواض الثبيتي من استهلاك نعم الله دون أداء حق الله فيها بالعبادة والشكر، مستدلاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم: “إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد ما يحب وهو مقيم على معاصيه فإنما ذلك له منه استدراج “.

وقال – في خطبة الجمعة -: نعم الله على عبادة كثيرة لا تحصى، وكثرة كاثرة لا تستقصى، ومتتابعة لا تنقضي، قال تعالى: (اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السموات وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقاً لَّكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ *وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ *وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لا تُحْصُوهَا إِنَّ الإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ).

وأضاف: حصول المنافع ودفع المضار، بل كل خير يحوزه العبد هو إنعام من الله عليه، من علم وإيمان وعمل وذرية ومسكن ودابة وسعادة ونجاح، قال الله تعالى: (وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ)، والتأمل فيما حولنا يقودنا إلى استشعار نعم الله، قال تعالى: (فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ).

وقال: من مقتضيات تذكر نعم الله الاعتراف بها ونسبتها للمتفضل جل جلاله وهو الله تعالى المنعم بكل النعم التي نتقلب فيها، والاعتراف بنعم الله مفتاح كل خير، ويجعل لسان المسلم يلهج على مدار يومه وليلته بالحمد (الْحَمْدُ لِلَّـهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَـنِ الرَّحِيمِ* مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ).

وأضاف: المسلم قد يجعل عبادته مرتبطة بما يناله من نعم فإن أعطي نعمة رضي، وإن ارتفعت نقم وسخط، وتلك صفة مذمومة، قال الله تعالى: (وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعبد اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ).

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

إمام المسجد الحرام: شكر الله واجب في جميع الأحوال

إمام المسجد الحرام: شكر الله واجب في جميع الأحوال

حريق في عمارة سكنية يحتجز 3 أشخاص بالمدينة (صور)

حريق في عمارة سكنية يحتجز 3 أشخاص بالمدينة (صور)

انهيار مبنى تحت الإنشاء في ينبع يتسبب في احتجاز عدد من العمال

انهيار مبنى تحت الإنشاء في ينبع يتسبب في احتجاز عدد من العمال

إمام الحرم المكي: من رُزق البصيرة الإيمانية عاش سعيداً واثقاً بالله

إمام الحرم المكي: من رُزق البصيرة الإيمانية عاش سعيداً واثقاً بالله

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

صناعة الطفل وطرق تربيته الحديثة 
تدوينات حرة

صناعة الطفل وطرق تربيته الحديثة 

المزيد
ميّت على قيد الحياة!
تدوينات حرة

ميّت على قيد الحياة!

المزيد
ثلاثة أشياء..!
مقالات

ثلاثة أشياء..!

المزيد
هواوي على شفير الهاوية
مقالات

هواوي على شفير الهاوية

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>