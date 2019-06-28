الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

شرطة مكة تكشف حقيقة وسم «اغتصاب طفل النسيم»

شرطة مكة تكشف حقيقة وسم «اغتصاب طفل النسيم»

صحيفة كويتية: القبض على «ناصر الدويلة» بعد إساءته للمملكة

صحيفة كويتية: القبض على «ناصر الدويلة» بعد إساءته للمملكة

بالصور.. ولي العهد يعقد لقاءات ثنائية مع عدد من قادة وزعماء دول العشرين

بالصور.. ولي العهد يعقد لقاءات ثنائية مع عدد من قادة وزعماء دول العشرين

الخدمة المدنية تعلن مواعيد المقابلات الشخصية للمرشحين على وظائفها

الخدمة المدنية تعلن مواعيد المقابلات الشخصية للمرشحين على وظائفها

«العمل» توضح حقيقة قبول المستفيدين بمراكز الرعاية النهارية دون تقرير

«العمل» توضح حقيقة قبول المستفيدين بمراكز الرعاية النهارية دون تقرير
0

تواصل – الرياض:

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عدم صحة المعلومات المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي، حول تعميم وكيل الوزارة للرعاية الاجتماعية والأسرة بقبول المستفيدين في مراكز الرعاية النهارية دون تقرير يثبت استحقاق المستفيد.

وكانت الوزارة قد حثت في وقت سابق المستفيدين من الأشخاص من ذوي الإعاقة على التسجيل في مراكز الرعاية النهارية الأهلية قبل يوم 6 ذي القعدة 1440هـ، للالتحاق بالموسم القادم.

وقد أتاحت الوزارة للراغبين في الالتحاق في مراكز الرعاية النهارية إمكانية التسجيل عن طريق البوابة الإلكترونية للوزارة (https://eservices.mlsd.gov.sa/#/login/)، دون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

مبادرة رسمية جديدة لمستفيدي الضمان.. وظائف ومشاريع إنتاجية

مبادرة رسمية جديدة لمستفيدي الضمان.. وظائف ومشاريع إنتاجية

خلال أسبوع.. 200 ألف ريال إحصائية التسوية الودية بمكتب عمل الخبر

خلال أسبوع.. 200 ألف ريال إحصائية التسوية الودية بمكتب عمل الخبر

«العمل» تحدد واجبات أصحاب المنشآت تجاه العاملين

«العمل» تحدد واجبات أصحاب المنشآت تجاه العاملين

وافد عربي يفصل المواطنين تعسفياً في إحدى الشركات.. و«العمل» تتفاعل

وافد عربي يفصل المواطنين تعسفياً في إحدى الشركات.. و«العمل» تتفاعل

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

صناعة الطفل وطرق تربيته الحديثة 
تدوينات حرة

صناعة الطفل وطرق تربيته الحديثة 

المزيد
ميّت على قيد الحياة!
تدوينات حرة

ميّت على قيد الحياة!

المزيد
ثلاثة أشياء..!
مقالات

ثلاثة أشياء..!

المزيد
هواوي على شفير الهاوية
مقالات

هواوي على شفير الهاوية

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>