توقعات طقس الجمعة.. أجواء شديدة الحرارة وغبار يعيق الرؤية في 5 مناطق

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الجمعة، طقس حار إلى شديد الحرارة مصحوباً برياح تحدّ من مدى الرؤية الأفقية، على المنطقة الشرقية، والرياض، والقصيم والحدود الشمالية والمدينة المنورة.

كما يُتوقع، أن تكون السماء غائمة جزئياً، وقد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة.

أما عن حركة الرياح السطحية، فأورد التقرير أنها غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-42 كلم/ساعة، مع ارتفاع الموج من متر إلى مترين، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية، بسرعة 12- 34 كلم/ساعة.