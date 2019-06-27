الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

الخدمة المدنية تعلن مواعيد المقابلات الشخصية للمرشحين على وظائفها

الخدمة المدنية تعلن مواعيد المقابلات الشخصية للمرشحين على وظائفها

توضيح من شركة الكهرباء بشأن فواتير متضرري انقطاع المناطق الجنوبية

توضيح من شركة الكهرباء بشأن فواتير متضرري انقطاع المناطق الجنوبية

«شرطة مكة» تكشف ملابسات العثور على جثة «مفقود الحوية».. وطريقة القتل

«شرطة مكة» تكشف ملابسات العثور على جثة «مفقود الحوية».. وطريقة القتل

الإطاحة بشخص اختطف فتاة في الطائف

الإطاحة بشخص اختطف فتاة في الطائف

تغريم مواطن ووافد لإدانتهما بالتستر في تجارة مواد البناء بعنيزة

تغريم مواطن ووافد لإدانتهما بالتستر في تجارة مواد البناء بعنيزة
0

تواصل – فريق التحرير:

عاقبت وزارة التجارة والاستثمار مواطناً ووافداً من جنسية باكستانية بمحافظة عنيزة أدينا بجريمة التستر التجاري، بالغرامة والتشهير؛ إثر ثبوت تورط المواطن في التستر على الوافد وتمكينه من العمل لحسابه الخاص عبر مؤسسته التي تزاول نشاط التجارة في مواد البناء والسباكة والكهرباء.

ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية ببريدة متضمناً فرض غرامة مالية على المخالفين وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط التجاري محل المخالفة، بالإضافة إلى إبعاد المتستر عليه عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، وعقوبة التشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.

وتعود تفاصيل القضية لقيام وزارة التجارة والاستثمار بجولات رقابية بمحافظة عنيزة أظهرت وجود شبهة تستر تجاري لدى أحد محال بيع مواد البناء والسباكة والكهرباء، حيث اتضح أن المتستر عليه هو المالك الحقيقي للمحل، وتم تمكينه من مزاولة النشاط التجاري باسم المواطن المتستر مقابل مبلغ شهري قدره ثلاثة آلاف ريال، وبناء عليه تمت إحالة القضية إلى النيابة العامة؛ ومن ثم إلى القضاء لمعاقبة المتورطين وفقاً لنظام مكافحة التستر.

5d150650ef869

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

الغرامة والتشهير بمنشأة تخزن مواد غذائية منتهية الصلاحية بالدمام

الغرامة والتشهير بمنشأة تخزن مواد غذائية منتهية الصلاحية بالدمام

«التجارة»: غرامة 400 ألف ريال والتشهير لمتسترين في تجارة الأدوات المكتبية

«التجارة»: غرامة 400 ألف ريال والتشهير لمتسترين في تجارة الأدوات المكتبية

بريدة.. تغريم مؤسسة تورطت في بيع دجاج مجمد منتهي الصلاحية

بريدة.. تغريم مؤسسة تورطت في بيع دجاج مجمد منتهي الصلاحية

التشهير بمؤسسة تبيع مواد كهربائية غير مطابقة للمواصفات بالمجمعة

التشهير بمؤسسة تبيع مواد كهربائية غير مطابقة للمواصفات بالمجمعة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

صناعة الطفل وطرق تربيته الحديثة 
تدوينات حرة

صناعة الطفل وطرق تربيته الحديثة 

المزيد
ميّت على قيد الحياة!
تدوينات حرة

ميّت على قيد الحياة!

المزيد
ثلاثة أشياء..!
مقالات

ثلاثة أشياء..!

المزيد
هواوي على شفير الهاوية
مقالات

هواوي على شفير الهاوية

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>