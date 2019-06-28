ضبط مخالفين يمارسون نهل الرمال وتجريف الأراضي بالشرقية

تواصل – فريق التحرير:

تمكنت أفراد الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية من ضبط عدد من المخالفين يمارسون عمليات نهل الرمال، وتجريف الأراضي بالمنطقة.

وفي التفاصيل، أوضح المتحدث الإعلامي لفرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية متعب العتيبي بأن قوة المهام والحراسات بالفرع وفي إطار تنفيذ مهامها لمتابعة وضبط مخالفي التعليمات التي تحظر نهل الرمال تمكنت يوم الأربعاء الموافق 1440/10/23هـ من ضبط مخالفين اثنين من الجنسية الهندية لقيامهما بتجريف الأراضي ونهل الرمال باستخدام معدات من نوع شيول ونقلها بطرق غير نظامية، وذلك بمنطقة العويرض شرق مطار الملك فهد الدولي بالمنطقة الشرقية.

وأضاف المتحدث الرسمي لإدارة المجاهدين بالشرقية، أنه تم ضبط المعدات المستخدمة واتخاذ الإجراءات النظامية بشأنها والأشخاص الذين تم ضبطهم.