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«الإحصاء» تكشف عن عدد سكان المملكة المشمولين بالتأمين الصحي

«الإحصاء» تكشف عن عدد سكان المملكة المشمولين بالتأمين الصحي
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء عن عدد السكان المشمولين بتغطية تأمينية صحية في المملكة خلال العام الماضي 2018.

وأشارت نتائج مسح صحة الأسرة الذي أجرته الهيئة إلى أن 12.92 مليون شخص في المملكة يحملون وثائق تأمين صحي؛ أي ما يعادل 38.6% من إجمالي عدد السكان.

وأوضحت الهيئة في بيان لها أن نسبة المواطنين من بين المواطنين المشمولين بالتأمين الصحي بلغ 14.8% بواقع 3.08 مليون شخص، في حين تبلغ نسبة الأجانب 77.6% من إجمالي السكان غير السعوديين بواقع 9.84 مليون شخص.

أما نسبة المواطنين المشمولين بتأمين صحي إلى إجمالي عدد سكان المملكة فهي 9.2% ونسبة الأجانب 29.4%؛ إذ يبلغ إجمالي عدد سكان المملكة 33.41 مليون نسمة.

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