دوريات الأفواج تُباشر مهامها بالعارضة للتصدي لتهريب المخدرات والأسلحة (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

وجه الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، اليوم الخميس بإطلاق دوريات الأفواج الأمنية في محافظة العارضة بمنطقة جازان؛ بهدف التصدي لأنشطة تهريب المخدرات والأسلحة، وغيرها.

وقال وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية اللواء فهد القحطاني إن الأفواج ستضطلع بتنفيذ المهام في المناطق الحدودية الجبلية والأودية الوعرة، وتتميز بالمعرفة التامة بتضاريس المنطقة والقدرة على الحركة السريعة بها.

وأشار إلى أن مباشرة دوريات الأفواج الأمنية لمهامها في مساندة القطاعات الأمنية بمحافظة العارضة، تأتي من حرص القيادة على أمن وسلامة المواطن والمقيم، وللتصدي لنشاطات تهريب المخدرات والأسلحة، ومحاولات التسلل عبر الحدود وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل.