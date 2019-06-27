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«السعودية للكهرباء» توضح ضوابط قراءة العداد.. وموعد إصدار الفواتير

«السعودية للكهرباء» توضح ضوابط قراءة العداد.. وموعد إصدار الفواتير
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت الشركة السعودية للكهرباء أنها تقوم بقراءة العدادات خلال 30 يوماً، وإرسال رسالة للمشترك تُشعره بقراءة العداد في نفس اليوم، ورسالة أخرى تُشعره بموعد القراءة المقبلة للعداد.

وقالت “السعودية للكهرباء”، في بيان لها، إنه تم تقليص الفترة بين القراءة وصدور الفاتورة لتكون خلال 6 أيام من القراءة، وهي فترة يتم العمل خلالها على تدقيق القراءات ومراجعتها وفقاً لأنظمة فوترة حديثة، مع تحديد موعد بداية الاستحقاق للسداد باليوم الثامن والعشرين من الشهر الميلادي.

وتوضح الفاتورة الجديدة قيمة متوسط الاستهلاك التي ستكون في الفاتورة الثابتة في حال رغب المشترك في الاشتراك فيها، وذلك تعزيزاً لقيم الشفافية التي تعمل الشركة على تطبيقها وتطويرها دائماً.

يُذكر أن الشركة قد أدخلت خلال الفترة الماضية تحسينات في تصميم الفاتورة شملت إدراج كمية الاستهلاك خلال 12 شهراً الماضية، وتوضيح المبلغ المطلوب سداده، وكذلك فصل البيانات المالية والفنية لتسهيل قراءتها، وتوضيح كمية الاستهلاك حسب شريحة التعريفة، وإبراز فترة القراءات بشكل أوضح.

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