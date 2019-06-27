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انتشال جثة مقيم من داخل خزان صرف صحي بـ«فيصلية جدة» (صور)

انتشال جثة مقيم من داخل خزان صرف صحي بـ«فيصلية جدة» (صور)
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تواصل – فريق التحرير:

باشر رجال الإنقاذ بالدفاع المدني بمحافظة جدة اليوم الخميس، انتشال جثة مقيم عربي في العقد الرابع من عمره سقط داخل خزان صرف صحي بحي الفيصلية شمال المحافظة.

وأوضح نائب المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن فرق الإنقاذ بالإدارة العامة بالدفاع المدني بمحافظة جدة ‏باشرت حادث غرق شخص في خزان الصرف الصحي بعد بلاغ لعمليات 911 عن سقوط شخص داخل خزان صرف صحي، وعلى الفور جرى تحريك فرق الإنفاذ وفرق الإنفاذ المائي والمعدات المساندة ‏إلى الموقع.

وأضاف أن الحالة عبارة عن وجود شخص داخل خزان صرف صحي تقدر أبعاده ب ٦x٤ وبعمق ٤ م وقد تم إخراجه عن طريق فرق الإنقاذ المائي وبالكشف عليه من قبل الهلال الأحمر ‏وأنه متوفى.

وأهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة بأصحاب العمل بضرورة اتخاذ كافة اشتراطات السلامة المهنية للعاملين عند ممارسة أنشطتهم وتوعيتهم بالمخاطر المحتملة حفاظاً على سلامتهم.

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