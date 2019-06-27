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توضيح من شركة الكهرباء بشأن فواتير متضرري انقطاع المناطق الجنوبية

توضيح من شركة الكهرباء بشأن فواتير متضرري انقطاع المناطق الجنوبية
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت الشركة السعودية للكهرباء أن الفواتير التي صدرت خلال الأسبوع الجاري لم يشملها خصم الـ25% الذي أعلنت عنه الشركة تعويضاً لمتضرري المنطقة الجنوبية، وسيتم احتساب الخصم ابتداءً من فاتورة الشهر الجاري.

وأشارت الشركة إلى أن التوجيهات الصادرة بهذا الشأن تنصّ على أن الخصومات سيتم احتسابها من استهلاك المواطن لشهر يونيو.

وأضافت أنها تلقت عدداً من الاستفسارات من المشتركين بخصوص عدم احتساب الخصم ضمن الفاتورة التي صدرت هذا الأسبوع.

وكانت الشركة السعودية للكهرباء قد أعلنت في وقت سابق، عن تعويض 25٪ من فاتورة شهر يونيو، تعويضاً لمتضرري الانقطاع بالمنطقة الجنوبية؛ وهو ما دفع المستهلكين بشأن عدم احتساب التعويض ضمن الفاتورة.

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