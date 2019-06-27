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مرصد المجمعة يوضح موعد وظروف استطلاع هلال ذي القعدة

مرصد المجمعة يوضح موعد وظروف استطلاع هلال ذي القعدة
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير، موعد وظروف استطلاع هلال شهر ذي القعدة لهذا العام 1440هـ، مؤكداً بقاء الهلال – يوم الأربعاء القادم – في الأفق ٤٥ دقيقة بعد غروب الشمس.

وأشار المرصد في بيان اليوم الخميس، إلى أنه حسب تقويم أم القرى فإن ظروف رؤية الهلال العلمية ستكون كالتالي: “الاقتران المركزي للقمر سيحدث في 10:16 مساء الثلاثاء.

وأضاف المرصد أنه يوم الأربعاء (٣٠ شوال حسب توقيت أم القرى) ستغرب الشمس الساعة 6:52 عند درجة 29 شمال الغرب، بينما سيغرب الهلال الساعة 7:37 مساء عند درجة 292 جنوب الشمس؛ أي أن الهلال سيغرب بعد الشمس بمقدار 45 دقيقة بارتفاع 9.12 واستطالة 11.61 درجة.

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