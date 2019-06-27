الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«شرطة مكة» تكشف ملابسات العثور على جثة «مفقود الحوية».. وطريقة القتل

«شرطة مكة» تكشف ملابسات العثور على جثة «مفقود الحوية».. وطريقة القتل

الإطاحة بشخص اختطف فتاة في الطائف

الإطاحة بشخص اختطف فتاة في الطائف

انفراج أزمة «المعلمات البديلات» بعد 5 سنوات من التعثر

انفراج أزمة «المعلمات البديلات» بعد 5 سنوات من التعثر

إطلاق خدمة «فُرجت» للعسكريين.. وتبرعات سخية من خادم الحرمين وولي العهد

إطلاق خدمة «فُرجت» للعسكريين.. وتبرعات سخية من خادم الحرمين وولي العهد

شخص يصطاد حيوان الوشق العربي النادر.. هذه العقوبة بانتظاره (صور)

شخص يصطاد حيوان الوشق العربي النادر.. هذه العقوبة بانتظاره (صور)
0

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر أحد الأشخاص أثناء قيامه باصطياد حيوان الوشق العربي النادر الذي يعد من فصيلة النمور النادرة.

كما تداول البعض مجموعة من الصور، لهذا الشخص؛ وهو يستعرض باصطياده وقتله لهذا الحيوان النادر المهدد بالانقراض.

يُذكر أن النيابة العامة قررت في وقت سابق أن عقوبة اصطياد الحيوانات النادرة تتمثل في فرض غرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال، أو السجن لمدة 30 يوماً، أو الاثنتين معاً.

كما حذرت النيابة العامة من مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة، مع مصادرة المركبة والوسائل التي استُخدمت في تنفيذ المخالفة.

5d149f48346af5d149f461f3625d149f44cb87f5d149f47275b5

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

توجيه عاجل من النائب العام بشأن إطلاق النار في المناسبات

توجيه عاجل من النائب العام بشأن إطلاق النار في المناسبات

«النيابة العامة» تؤكد: نحن جهاز قضائي مستقل يتمتع بالحياد التام

«النيابة العامة» تؤكد: نحن جهاز قضائي مستقل يتمتع بالحياد التام

واقعة مُفجِعة.. تعذيب طفل وربطه بحبل وتقطيع أجزاء من جسده بـ «كمَّاشة»

واقعة مُفجِعة.. تعذيب طفل وربطه بحبل وتقطيع أجزاء من جسده بـ «كمَّاشة»

تحرك عاجل من النيابة العامة بشأن حالات العنف الأسري والإيذاء على مواقع التواصل

تحرك عاجل من النيابة العامة بشأن حالات العنف الأسري والإيذاء على مواقع التواصل

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

صناعة الطفل وطرق تربيته الحديثة 
تدوينات حرة

صناعة الطفل وطرق تربيته الحديثة 

المزيد
ميّت على قيد الحياة!
تدوينات حرة

ميّت على قيد الحياة!

المزيد
ثلاثة أشياء..!
مقالات

ثلاثة أشياء..!

المزيد
هواوي على شفير الهاوية
مقالات

هواوي على شفير الهاوية

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>