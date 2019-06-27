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«جامعة جازان» تعلن موعد بدء القبول في برامج الدبلومات

«جامعة جازان» تعلن موعد بدء القبول في برامج الدبلومات
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تواصل – فريق التحرير:

تبدأ جامعة جازان ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر (الأحد) المقبل، استقبال طلبات القبول في عدد من البرامج والدبلومات للعام الجامعي الحالي، لشطري الرجال والنساء.

وقال عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر الدكتور أحمد حنتول، إن الدبلومات المتاحة لحملة البكالوريوس هي الدبلوم العالي في المحاماة، والدبلوم العالي في الوقاية من تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية.

فيما تتاح لحملة الثانوية العامة التسجيل في دبلوم شبكات الحاسب الآلي، ودبلوم التحرير والسكرتارية، ودبلوم العلاقات العامة، ودبلوم السكرتارية الطبية، ودبلوم السجلات الطبية، ودبلوم المعاملات المصرفية، ودبلوم التقنية الإدارية (إدارة مكتبية).

ودبلوم تقنية البرامج وقواعد البيانات، ودبلوم المحاسبة، ودبلوم الفندقة والسياحة، ودبلوم الموارد البشرية، ودبلوم مساعدي الإخراج الإذاعي والتلفزيوني، ودبلوم التسويق.

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