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حسين القحطاني مديراً تنفيذياً لـ«S-OIL» الكورية.. هذه سيرته الذاتية

حسين القحطاني مديراً تنفيذياً لـ«S-OIL» الكورية.. هذه سيرته الذاتية
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة “S – OIL” الكورية تعيين المواطن السعودي حسين القحطاني مديراً تنفيذياً للشركة، وذلك بعد موافقة الجمعية العمومية ومجلس إدارة الشركة.

وتخرج حسين القحطاني في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في تخصص الهندسة الكيميائية، وشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة مصفاة شل أرامكو منذ 2016، كما شغل عدة مناصب في شركة أرامكو خلال حياته المهنية التي استمرت 29 عاماً.

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد دشن مع رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن، المجمع الجديد للتكرير والكيميائيات في شركة (S – OIL)، وتعد مصفاة النفط فيه ثالث أكبر مصفاة في كوريا الجنوبية وتستثمر فيها شركة “أرامكو”.

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