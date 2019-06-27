«شرطة مكة» تكشف ملابسات العثور على جثة «مفقود الحوية».. وطريقة القتل

تواصل – فريق التحرير:

كشفت شرطة منطقة مكة المكرمة، اليوم الخميس، ملابسات العثور على جـثة مفقود الحوية بالقرب من مهد الذهب وذلك بعد 7 أيام من البحث المتواصل.

وقال المُتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الرائد محمد الغامدي: إنه “وبالإشارة لما تم تداوله عن تغيب مواطن في العقد الثاني من العمر منذ الخميس الماضي بمحافظة الطائف، فقد أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال عن العثور على مركبته وبجوارها آثار اشتباك ودماء”.

وأضاف: أنه تم القبض على مواطن بالعقد الثاني من العمر بعد توفر الأدلة على علاقته بتغيب المواطن المفقود حيث أقر بقتله خنقاً لخلافات شخصية بينهما، وإلقاء جثته في منطقة صحراوية بالقرب من محافظة مهد الذهب بمنطقة المدينة المنورة.

وأشار “الغامدي” إلى أنه وبالانتقال للموقع وتمشيطه تم العثور على جثة المجني عليه، وإيقاف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.