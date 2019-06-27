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وقف محمد السبيعي وجمعية البهاق يتعاقدان لإنجاح مبادرة «فرحتي»

وقف محمد السبيعي وجمعية البهاق يتعاقدان لإنجاح مبادرة «فرحتي»
توقيع الاتفاقية
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تواصل – فريق التحرير:

عقد وقف محمد إبراهيم السبيعي اتفاقية تعاون مع جمعية البهاق الخيرية تتضمن إسهام الوقف في تمويل مبادرة توفير العلاج لمئة فتاة من المصابات بمرض البهاق الجلدي، بما يسهل عليهن التواصل في المجتمع ويمكنهن من أداء وظائفهن الاجتماعية بشكل متكامل.

وأعرب إبراهيم السبيعي رئيس مجلس نظارة وقف محمد السبيعي عن توجه الوقف نحو تعميق الشراكات مع الجمعيات الخيرية المتخصصة، والتي تقدم مبادرات نوعية وتنموية تسهم في تخفيف معاناة شرائح المجتمع، مؤكداً على تطلع الوقف إلى نجاح مبادرة(توحيد اللون) في تحقيق مستهدفات خلال العام القادم، وأن  يكون توفير العلاج للفتيات من عوامل استقرارهن النفسي والاجتماعي، وسببا في تكوين أسر صالحة لهن في المستقبل.

من جانبه عبّر فهد الصالح عضو مؤسس الجمعية عن اعتزاز الجمعية بتوقيع الاتفاقية مع الوقف، موضحاً أن مبادرة (فرحتي- توحيد اللون) جاءت بعد أن درس مجلس إدارة الجمعية المبادرة من جميع ابعادها، ورأى فيها حلاً ملائماً للأزمات النفسية والاجتماعية التي تعاني منها الكثير من أخواتنا المصابات بالبهاق.

وأوضح  الدكتور ممدوح الحوشان أمين الوقف أن توقيع الاتفاقية جاء في سياق الخطة الاستراتيجية للوقف التي تستهدف تعزيز الشراكات مع الجمعيات الوسيطة المتميزة في تقديم خدمات نوعية لشرائح المجتمع التي تفتقر للدعم اللازم من الجهات المانحة.

وقال محمد الهويشل المدير التنفيذي للجمعية ان مدة تنفيذ المبادرة تمتد لـ 11 شهراً وأنها تشمل أكثر من 100 فتاة من جميع مناطق المملكة، مؤكداً على إشراف عدد من الاستشاريين المتخصصين في الأمراض الجلدية على الجانب الطبي في المبادرة.

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