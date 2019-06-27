الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«شرطة مكة» تكشف ملابسات العثور على جثة «مفقود الحوية».. وطريقة القتل

«شرطة مكة» تكشف ملابسات العثور على جثة «مفقود الحوية».. وطريقة القتل

الإطاحة بشخص اختطف فتاة في الطائف

الإطاحة بشخص اختطف فتاة في الطائف

انفراج أزمة «المعلمات البديلات» بعد 5 سنوات من التعثر

انفراج أزمة «المعلمات البديلات» بعد 5 سنوات من التعثر

إطلاق خدمة «فُرجت» للعسكريين.. وتبرعات سخية من خادم الحرمين وولي العهد

إطلاق خدمة «فُرجت» للعسكريين.. وتبرعات سخية من خادم الحرمين وولي العهد

جامعة الملك عبدالعزيز تُعلن عن توفر وظائف أكاديمية

جامعة الملك عبدالعزيز تُعلن عن توفر وظائف أكاديمية
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز توفر عدة وظائف أكاديمية تشمل وظيفة (معيد) بقسم الإدارة العامة تخصص إدارة عامة طلاب، عدد (2) وطالبات عدد (2) ولقسم التمويل تخصص تمويل طلاب عدد (1) وطالبات عدد ( 2) ولقسم الاقتصاد تخصص اقتصاد طلاب عدد (2) للعام الدراسي 1440/1439هــ.

واشترطت الجامعة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، والحصول على الدرجة الجامعية بنظام الانتظام في التخصصات المذكورة أعلاه من جامعة سعودية أو أي جامعة أخرى معترف بها، وأن لا يقل التقدير في البكالوريوس عن جيد جدًا، ولا يتجاوز عمر المتقدم أو المتقدمة عن 30 سنة إلى جانب الحصول على الدرجة المطلوبة في التوفل، أو STEP أوIELTS، ودرجة القدرات للجامعيين أو ما يعادلها، وأن لا يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس وهو على رأس العمل بنظام الانتساب أو التعليم عن بعد أو المراسلة.

ودعت الجامعة المتقدمين والمتقدمات إلى تقديم الطلبات مصحوبة بالأوراق الثبوتية من وثيقة تخرج وكشف درجات معتمدة وشهادات الدورات والدبلومات المجتازة إن وجدت إلى مكتب وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي في مبنى كلية الاقتصاد والإدارة الدور الثاني مكتب رقم (121) غرفة رقم (216) وللطالبات ترسل الطلبات إلى مبنى رقم (67) الدور الثالث غرفه رقم (306) بشطر الطالبات أو ترسل جميع المستندات المطلوبة بملف واحد بصيغة PDF على البريد الإلكتروني grad-fea@kau.edu.sa وذلك اعتباراً من تاريخ 1 / 11 / 1440هـ إلى تاريخ 1 / 1 / 1441هـ، خلال الدوام الرسمي.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«جامعة الملك سعود» تعلن عن وظائف أكاديمية وبحثية للجنسين.. رابط التقديم

«جامعة الملك سعود» تعلن عن وظائف أكاديمية وبحثية للجنسين.. رابط التقديم

جامعة سعودية ضمن قائمة أفضل 200 جامعة في العالم .. تعرف عليها

جامعة سعودية ضمن قائمة أفضل 200 جامعة في العالم .. تعرف عليها

وظائف على مراتب عليا بجامعة الأمير سطام.. إليك رابط التقديم

وظائف على مراتب عليا بجامعة الأمير سطام.. إليك رابط التقديم

الباحثة مريم عقيلي تنال الدكتوراه من جامعة الملك عبدالعزيز

الباحثة مريم عقيلي تنال الدكتوراه من جامعة الملك عبدالعزيز

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

ميّت على قيد الحياة!
تدوينات حرة

ميّت على قيد الحياة!

المزيد
ثلاثة أشياء..!
مقالات

ثلاثة أشياء..!

المزيد
هواوي على شفير الهاوية
مقالات

هواوي على شفير الهاوية

المزيد
رحى النقد وسندان التقويم في تربية الأبناء
مقالات

رحى النقد وسندان التقويم في تربية الأبناء

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>