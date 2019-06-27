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الخارجية الفلسطينية تطالب أمريكا بسحب سفيرها لدى الكيان الصهيوني

الخارجية الفلسطينية تطالب أمريكا بسحب سفيرها لدى الكيان الصهيوني
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تواصل – واس:

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم ، الإدارة الأمريكية بسحب سفيرها لدى دولة الاحتلال الإسرائيلي ديفيد فريدمان، لخطورته على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقالت الخارجية في بيان صحفي، إن “فريدمان، يحرض على استغلال أية فرصة أو مناسبة مهما كانت للتعبير عن انتمائه المطلق للمشروع الاستعماري الاستيطاني في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتكرار مواقفه المعادية بشكل صارخ للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني”.

وأضافت أن :فريدمان يُصر على تكرار موقفه الداعم والمؤيد لحق إسرائيل في ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، مستخدما هذه المرة صيغة جديدة “الجميع يدرك انه لا سيناريو تنسحب فيه إسرائيل من جميع مناطق الضفة الغربية”، في منطقٍ لا يمت للمنطق بصلة، وغريب عن القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومرجعيات السلام، وفي محاولة لإضفاء الشرعية على الاحتلال والاستيطان وجعل قضية ضم إسرائيل أجزاءً من الضفة حاضرة كموضوع للنقاش في الرأي العام”.

وأشارت إلى أن الموقف الإسرائيلي هو مرجعية فريدمان وليس مواقف الإدارات الأمريكية السابقة أو الاتفاقيات الموقعة أو المرجعيات الدولية لعملية السلام، وتساءلت: من قال لفريدمان إن الشعب الفلسطيني يقبل بعدم انسحاب إسرائيل من كامل الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، لمجرد أن يتحدث سفير أمريكا عن سيناريوهات كهذه؟!.

وأكدت أن فريدمان شخص غير مرغوب فيه على الإطلاق في المنطقة، ويشكل خطورة ليس فقط على الفلسطينيين، إنما على العرب والأمن والاستقرار في المنطقة برمتها.

ورأت الخارجية الفلسطينية أن وجود فريدمان بهذه الطريقة والممارسات مخالف تماما للقانون الدولي، وهو ما تؤكده تصريحاته وتفوهاته وتصرفاته، مجددة التأكيد على أحقية موقفها الذي طرحته سابقا بشأن إجراء دراسة قانونية تمهد لرفع قضايا ودعاوى قضائية ضد فريدمان بسبب تصريحاته ومواقفه وممارساته.

 

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