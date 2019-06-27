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«الهيئة العامة للشورى» تُحيل عدداً من تقارير اللجان والموضوعات على جدول أعمال المجلس

«الهيئة العامة للشورى» تُحيل عدداً من تقارير اللجان والموضوعات على جدول أعمال المجلس
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تواصل – واس:

وافقت الهيئة العامة بمجلس الشورى على إدراج عددٍ من الموضوعات على جدول أعمال المجلس للفترة القادمة تضمنت تقارير الأداء لعدد من الجهات الحكومية، وعدد من المقترحات المقدمة من الأعضاء وفق المادة (23) من نظام المجلس.

جاء ذلك خلال الاجتماع التاسع للهيئة العامة من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة لمجلس الشورى الذي عقدته اليوم في مقر المجلس، برئاسة معالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني، بحضور معالي مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، ومعالي الأمين العام للمجلس الأستاذ محمد بن داخل المطيري ورؤساء اللجان المتخصصة بمجلس الشورى.

ووافقت الهيئة العامة خلال الاجتماع على إحالة تقريري لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم للأعوام المالي 1437 / 1438هـ، و1438 / 1439هـ.

كما قررت الهيئة العامة خلال الاجتماع إحالة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1439 / 1440هـ.

ووافقت الهيئة العامة لمجلس الشورى على المقترحات المقدمة وفق المادة (23) من نظام المجلس التي أوصت اللجان بملاءمة دراستها.

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