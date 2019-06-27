هبوط اضطراري لطائرة روسية يُسفر عن قتيلين و7 إصابات

تواصل – وكالات :

توفي شخصان وأصيب سبعة آخرون خلال هبوط طائرة ركاب من طراز أنتونوف أن-24 اضطراريا في مطار بجمهورية بورياتيا الروسية في سيبيريا اليوم الخميس.

وذكرت وزارة الطوارئ في المنطقة أن الطائرة التي تقل 46 شخصا بينهم أربعة من أفراد الطاقم، كانت في طريقها من العاصمة الإقليمية أولان أودي إلى نيجينجارسك.

وقالت الوزارة إن الطائرة خرجت عن المدرج بعد هبوطها واصطدمت بمبنى صغير واشتعلت فيها النيران.

وذكرت وسائل إعلام أن الطائرة تابعة لشركة الطيران الإقليمية الروسية أنجارا.

والجدير بالذكر أن في الخامس من شهر أيار/مايو الماضي، اندلعت النيران في ​طائرة​ ركاب في مطار شيريميتيفو بالعاصمة الروسية ​موسكو​ أثناء محاولتها الهبوط ما أودى بحياة العشرات، الطائرة كانت متجهة من موسكو إلى مورمانسك، و تم إجلاء الركاب الذين كانوا على متنها،