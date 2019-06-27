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6 شروط للانضمام لأكاديمية «هدف» للقيادة.. تعرف عليها

6 شروط للانضمام لأكاديمية «هدف» للقيادة.. تعرف عليها
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تواصل – فريق التحرير:

دعماً للتوطين النوعي المتميز من خلال تطوير قيادات المستقبل ، حدد صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، ستة شروط للالتحاق في أكاديمية “هدف” للقيادة، وأعلن الصندوق أنه من بين الشروط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن تكون لدى المتقدم خبرة لا تقل عن 5 سنوات، وأن يكون على رأس العمل في إحدى منشآت القطاع الخاص، وحاصلاً على شهادة البكالوريوس على الأقل، ، وخبرة في الإشراف والإدارة لا تقل عن سنتين، بجانب إتقان اللغة الإنجليزية.

وأشار الصندوق إلى أنه بإمكان الراغبين الالتحاق بالأكاديمية والتسجيل فيها من خلال زيارة البوابة الإلكترونية المخصصة للأكاديمية.

وتهدف أكاديمية هدف للقيادة، إلى تطوير قيادات المستقبل من منسوبي منشآت القطاع الخاص بالمملكة وتدريبهم على التخطيط السليم والإبداع والابتكار.

وتعتمد الأكاديمية على نقل الخبرات العالمية وتفعيل مبادئ القيادة الفاعلة والمؤثرة من خلال العديد من الحالات والمشاريع العملية، ونقل الممارسات المثلى عالميًا والتوجيه والمتابعة والمحاكاة المباشرة أو عبر القاعات الافتراضية مع خبراء متميزين عالميًا.

ويشتمل البرنامج التدريبي على عدة مراحل ، تبدأ بالمرحلة الأولى وهي مرحلة التسجيل وتقييم المتقدمين واختيارهم لحضور البرنامج، بينما في المرحلة الثانية يقدم للمرشح تدريب مباشر لمدة 5 أيام وتوزيع المشاريع “تطبيق التعلم”، في حين تتضمن المرحلة الثالثة من البرنامج عودة المتدرب إلى جهة عمله لمدة 4 – 6 أسابيع لتطبيق ما تعلمه في البرنامج، فيما يكون خلال المرحلتين الرابعة والخامسة التدريب المباشر لمدة خمسة أيام، وتقديم ومناقشة المشاريع وحفل التخرج.

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