«حساب المواطن» يوضح شرط إضافة «زوج المواطنة» للبرنامج

تواصل – فريق التحرير:

أوضح حساب المواطن أن بإمكان الزوجة السعودية التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي وإضافة الزوج، ولا بد لتنفيذ هذا الإجراء من إرفاق خطاب الموافقة الأساسية من وزارة الداخلية أو عقد النكاح.

وبإمكان المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي في الحالات التالية: (المهجورة، متزوجة من غير سعودي، عائلة سجين، عائلة فاقد الأهلية، زوجها غائب) وإرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة.

وبيَّن حساب “خدمة العملاء” التابع للبرنامج على موقع “تويتر” أنه في حال لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة يتم إضافتها كتابع مع رب الأسرة.