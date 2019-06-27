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«الاتصالات» تطبق تقنية الجيل الخامس في مطار نيوم

«الاتصالات» تطبق تقنية الجيل الخامس في مطار نيوم
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تواصل – فريق التحرير

أوضحت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات أنها ستطبق تقنية الجيل الخامس في مطار نيوم كأول مطار يستخدم هذه التقنية المطورة .

ونشر الحساب الرسمي للوزارة على “تويتر” معلومات عن التقنية الحديثة التي توفر سرعات عالية للإنترنت بجانب توفيرها القاعدة الممكنة لتطبيق كافة التقنيات الحديثة ، وأبرزت الوزارة كلمة ولي العهد محمد بن سلمان ” نريد أن نحجز مكانا في المستقبل ” في التصميم التوضيحي المنشور على صفحتها تأكيدا على التزامها بالعمل على ذلك .

وغردت الوزارة قائلة: “بأحدث التقنيات نخطو بثبات نحو المستقبل.. مطار نيوم أول مطار بتقنية الجيل الخامس في المنطقة”. تحت وسم ” وطن طموح، وطن رقمي “.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني أعلنت، الثلاثاء الماضي، عن افتتاح مطار خليج نيوم، الواقع في منطقة شرما شمال المملكة، موضحة أن المطار قد تم ترخيصه من قبلها كمطار تجاري وأصبح جاهزاً لاستقبال الرحلات التجارية، بدءاً من الأسبوع المقبل.

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