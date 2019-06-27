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«الأعلى للقضاء»: تفعيل «المرحلة 2» من قضاء الاستئناف.. وافتتاح دوائر عمالية جديدة
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تواصل – فريق التحرير:

قال فضيلة الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور محمد بن سليمان الفهيد إن المجلس أصدر  قراره  بالموافقة على تفعيل المرحلة الثانية من قضاء الاستئناف مرافعة وتدقيقاً وذلك اعتباراً من مطلع العام القادم .

وأضاف فضيلته خلال اجتماع المجلس الرابع عشر في دورته الثالثة والتي أقيمت بمقره في مدينة الرياض برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني ، أن المجلس وافق على القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية

وبيَّن الدكتور الفهيد أن المجلس وافق على افتتاح عدد من الدوائر العمالية في عدد من المحاكم بمناطق المملكة كما قرر تسمية عدد من الرؤساء والمساعدين لبعض المحاكم.

وأوضح أن المجلس قرر إعادة تشكيل محاكم منطقة حائل ومحاكم منطقة الحدود الشمالية ومحاكم منطقة الباحة مشيراً إلى صدور موافقة المجلس على تشكيل دوائر الحج وتسمية القضاة العاملين فيها لعام 1440هـ.

وأضاف الدكتور الفهيد أن المجلس نظر حسب اختصاصه المنصوص عليه في نظام القضاء في جملة من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة من نقل، وتعيين، وترقية، وندب، واستقالة، وإحالة إلى التقاعد. بجانب بحثه لحاجة محاكم الاستئناف لدعمها بالقضاة

واطلع المجلس الأعلى للقضاء خلال اجتماعه على عدد من الاحتياجات المقدمة من المواطنين وأصحاب العلاقة، واتخذ بشأنها التوصيات اللازمة.

وفي ختام تصريحه رفع د. الفهيد الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- على ما يوليانه للقضاء والقضاة من عناية واهتمام سائلاً المولى -عز وجل- أن يجعل فيما صدر عن المجلس من توصيات وقرارات النفع والخير للبلاد والعباد  .

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