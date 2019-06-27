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تقرير حديث يكشف تراجع معدلات الجريمة بالمملكة وارتفاع الشعور بالأمان

تقرير حديث يكشف تراجع معدلات الجريمة بالمملكة وارتفاع الشعور بالأمان
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت مؤسسة الملك خالد تقريراً بحثياً بعنوان “العدالة عبر الأجيال”، كشف أن سكان المملكة يتمتعون بدرجات عالية من الأمان والسلامة من العنف، وذلك في ظل تراجع معدلات الجريمة.

وبين التقرير أن 97% من السعوديين يشعرون بالاطمئنان على سلامتهم الشخصية من الجريمة والعنف، وذلك مقارنة بنسبة 69% في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وأن 88% من السعوديين يشعرون بالأمان أثناء المشي ليلاً لوحدهم في المملكة.

وأوضح  أن متوسـط ضحايا جـرائـم القـتـل العمد في المملكة وصل إلى 0.67 جريمة لكل مائه ألف شخص من السكان خلال عام 2018م، مقارنة بالمعدل العالمي الذي وصل إلى 6.4 ضحية لـكل مائة ألف شخص فـي عـام 2015م.

وعن معدلات الدخل والإنفاق أشار التقرير إلى ارتفاع متوسطات الدخل والإنفاق للأسرة السعودية عبر الأعوام بمعدلات مشجعة، حيث ارتفع وسـيط دخل الأسر السعودية الشهري على مستوى المملكة من 10723 ريالاً في عام 2013، إلى 11494 ريالاً في عام 2018.

وأضاف أن متوسط دخل الأسرة السعودية الشهري التي يرأسها رجل ارتفع إلى 15132 ريالاً، مقارنة بالأسر التي ترأسها امرأة بواقع 8606 ريالات. لافتاً إلى أن متوسط الإنفاق الشهري للأسر السـعودية يتراوح بين 7099 ريالاً للأسر ذات الإنفاق المنخفـض، و24029 ريالاً للأسر ذات الإنفاق المرتفع.

وأشار التقرير إلى أن متوسط ساعات العمل الفعلية أسبوعياً في عام 2018 بلغت 43 ساعة، لافتاً إلى أن 14% من العاملين في المملكة يعملون في وظائف بساعات عمل غير لائقة وذلك لكونها تتجاوز الـ55 ساعة أسبوعياً.

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