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«وقف تواصل» يختتم المرحلة الأولى من برنامج تأهيل طلاب الإعلام

«وقف تواصل» يختتم المرحلة الأولى من برنامج تأهيل طلاب الإعلام
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تواصل – فريق التحرير:

اقترح طلاب الإعلام المشاركين في البرنامج التدريبي لتأهيل طلاب الإعلام في الجامعات الحكومية عدداً من الضوابط مطالبين بتضمينها في الميثاق الأخلاقي للإعلاميين ومشاهير التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك في ختام مشروع تأهيل طلاب الإعلام في الجامعات الحكومية والذي انطلقت مرحلته الأولى منتصف يونيو الجاري.

وأوصى الطلاب في ختام البرنامج بتضمين عدد من المقترحات في الميثاق الأخلاقي من بينها عدم المساس بأمن الدولة والالتزام بالذوق العام من حيث المحتوى الإعلامي والمصداقية في نقل الأحداث، وعدم تصنيف ممارسي المهنة كإعلاميين إلا بعد اعتمادهم من وزارة الإعلام بجانب ضبط سوق الإعلانات.

واختتم المهندس رياض بن ناصر الفريجي المشرف العام على مركز المجد للتدريب الإعلامي المشروع بلقاء إثرائي بعنوان ” أخلاقيات العمل الإعلامي “.

وأكد الفريجي أن الأخلاقيات هي مسألة فردية تتعلق بالضمير، وبين العلاقة بين الأخلاق والإعلام ووصفها بالعميقة.

وأوضح أن للإعلام دوراً كبيراً ومؤثراً في المجتمع، واستعرض خلال اللقاء مجموعة من الظواهر والقصص والممارسات التي تؤكد على أهمية العناية بموضوع الأخلاق في الإعلام على سبيل المثال الممارسات الخاصة ببعض المشاهير.

وعلق مجموعة من الطلاب على أهمية وجود ضوابط منظمة وحازمة لردع أي ممارسات غير مقبولة.

وخُتم اللقاء بالتأكيد على أن صاحب الهدف والقيمة يجب أن يكون محاطا بالتنشئة الإسلامية التي تؤكد على التزامه بالمبادئ والقيم والمثل والأخلاقيات التي تحكم سلوكه وأعماله في الجانب الإعلامي وجميع مجالات الحياة.

وأختتم وقف تواصل المرحلة الأولى من المشروع الذي قدم 8 برامج تدريبية نظرية في مجال الصحافة الإلكترونية، شملت محاضرات ودورات وورش عمل، بهدف تدريب الطلاب على صناعة المحتوى الصحفي الرقمي ومهارات التحرير والمراسل الصحفي والتعرف على فنون صحافة الموبايل والصورة الاحترافية. وتم تسليم الطلاب شهادات المرحلة الأولى وعددهم 23 مشاركاً.

يذكر أن المشروع الذي ينفذه وقف تواصل الخيري بالتعاون مع مركز المجد الإعلامي ويأتي برعاية مؤسسة الراجحي الإنسانية سيستكمل المرحلة الثانية والتي تركز على التدريب العملي للطلاب بالتنسيق مع قسم التحرير في صحيفة تواصل الإلكترونية، حيث تبدأ مطلع يوليو القادم وتستمر لمدة 4 أشهر.

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