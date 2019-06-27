خلال 6 أشهر.. 518 ضحية بسبب انفجار إطارات المركبات في المملكة

تواصل – الرياض:

كشفت الإدارة العامة للمرور، في إحصائية نشرها المركز الوطني لسلامة الطرق، عن ارتفاع ضحايا الحوادث المرتبطة بالإطارات في النصف الأول من عام 2019، مشيراً إلى أن فحص إطارات المركبات مرتين في العام على الأقل يحد من المشكلة.

وأوضح المركز، أمس الأربعاء، أن انفجار الإطارات كان سبباً في وقوع 518 ضحية على الطرق بين المدن خلال النصف الأول من 2019، مشيراً إلى وقوع 3 ضحايا يومياً على الطرق الخارجية بين المدن بسبب الإطارات.

وخلال تلك الفترة ارتفعت الوفيات المرورية بسبب الإطارات بنسبة 69% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وكذلك زادت بنحو 28% أعداد المصابين في هذا النوع من الحوادث للفترة ذاتها.