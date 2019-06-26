الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

قوات التحالف الجوية تُسقط طائرة مُسيرة بالأجواء اليمنية

قوات التحالف الجوية تُسقط طائرة مُسيرة بالأجواء اليمنية

العثور على جُثمان «توفيق» مفقود الحوية.. في الصحراء

العثور على جُثمان «توفيق» مفقود الحوية.. في الصحراء

3 خدمات جديدة من «الكهرباء» تُفيد جميع المستهلكين.. تعرف على التفاصيل

3 خدمات جديدة من «الكهرباء» تُفيد جميع المستهلكين.. تعرف على التفاصيل

«تنفيذ جدة» تُلزم مواطنًا بسداد 15 مليونًا لشركته.. مع الجلد والحبس

«تنفيذ جدة» تُلزم مواطنًا بسداد 15 مليونًا لشركته.. مع الجلد والحبس

غداً.. «بلدي الرياض» يوقع مذكرات تفاهم مع 6 جمعيات خيرية ومتخصصة

غداً.. «بلدي الرياض» يوقع مذكرات تفاهم مع 6 جمعيات خيرية ومتخصصة
0

تواصل – الرياض:

يوقع المجلس البلدي بالرياض صباح غد الخميس 24 شوال 1440ه، ست مذكرات تفاهم مع عدد من الجمعيات الخيرية والمتخصصة، هي جمعية إكرام عابري السبيل (مكارم)، وجمعية البر، وجمعية حفظ النعمة، والجمعية السعودية لمساندة كبار السن (وقار)، والجمعية التكاملية لذوي الإعاقة، وجمعية أسر التوحد.

وأشار رئيس المجلس البلدي الأستاذ خالد بن عبد الرحمن العريدي، إلى أن هذه الشراكات المهمة تأتي من التزام المجلس بمبدأ المسؤولية الاجتماعية بصفة عامة، ولتلمس احتياجات عدد من فئات المجتمع التي تختص الجمعيات الخيرية المتنوعة بتقديم الدعم أو الرعاية لها، وللعمل على ما يمكن أن يسهم المجلس البلدي به تجاههم، ولاسيما في مجال الخدمات البلدية التي تراعي خصوصية حالاتهم ومتطلباتهم.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«بلدي الرياض» يلتقي أمين المنطقة لمتابعة القضايا الخدمية وتطوير الأداء

«بلدي الرياض» يلتقي أمين المنطقة لمتابعة القضايا الخدمية وتطوير الأداء

لازدحامهما المتكرر.. بلدي الرياض يطالب بتوسعة مخرجي 26 و27 على الدائري الغربي

لازدحامهما المتكرر.. بلدي الرياض يطالب بتوسعة مخرجي 26 و27 على الدائري الغربي

متابعة «بلدي الرياض» تغلق كسارة حي المهدية.. والمجلس يوصي بأولوية طريق السيل الكبير

متابعة «بلدي الرياض» تغلق كسارة حي المهدية.. والمجلس يوصي بأولوية طريق السيل الكبير

«بلدي الرياض» يقف على الخدمات بأحياء «نمار».. ويستمع لشكاوى المواطنين (صور)

«بلدي الرياض» يقف على الخدمات بأحياء «نمار».. ويستمع لشكاوى المواطنين (صور)

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

ميّت على قيد الحياة!
تدوينات حرة

ميّت على قيد الحياة!

المزيد
ثلاثة أشياء..!
مقالات

ثلاثة أشياء..!

المزيد
هواوي على شفير الهاوية
مقالات

هواوي على شفير الهاوية

المزيد
رحى النقد وسندان التقويم في تربية الأبناء
مقالات

رحى النقد وسندان التقويم في تربية الأبناء

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>