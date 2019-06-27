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تحذير لمستخدمي هواتف «أندرويد».. آلاف التطبيقات بإمكانها سرقة بياناتكم

تحذير لمستخدمي هواتف «أندرويد».. آلاف التطبيقات بإمكانها سرقة بياناتكم
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تواصل – وكالات:

حذرت دراسة حديثة، مستخدمي هواتف “أندرويد”، من وجود آلاف التطبيقات والتي بإمكانها سرقة بيانات المستخدمين عبر متجر “جوجل بلاي”.

وأوضحت الدراسة التي أُعدت بالتعاون مع جامعة سيدني الأسترالية، أن متجر “جوجل بلاي” يحتوي على أكثر من ألفي تطبيق خطير يمكنه “سرقة البيانات” من المستخدمين.

وأشارت الدراسة التي جرى إعدادها خلال عامين، أن هناك 2040 تطبيقاً مريباً على هواتف “أندرويد” يطلبون مقداراً مريباً من الأذونات.

ورغم أن تلك التطبيقات لا تحتوي على برمجيات خبيثة أو ضارة، إلا أنها تطلب أذونات للوصول إلى البيانات التي لا علاقة لتلك التطبيقات بها.

وتابعت الدراسة أن تلك التطبيقات يمكن أن تشكل تهديدات خطيرة على المستخدمين، خاصة أنها يمكن أن تتصل بالميكروفون الخاص بالهاتف ومعرض الصور وبيانات الاتصالات والبريد الإلكتروني والحسابات البنكية.

وقدمت الدراسة تلك التطبيقات إلى شركة “جوجل”، التي وعدت بدراسة تلك التطبيقات وإغلاق التطبيقات المخالفة منها، وإزالتها من على متجر “جوجل بلاي”.

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