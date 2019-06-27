الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

قوات التحالف الجوية تُسقط طائرة مُسيرة بالأجواء اليمنية

قوات التحالف الجوية تُسقط طائرة مُسيرة بالأجواء اليمنية

العثور على جُثمان «توفيق» مفقود الحوية.. في الصحراء

العثور على جُثمان «توفيق» مفقود الحوية.. في الصحراء

3 خدمات جديدة من «الكهرباء» تُفيد جميع المستهلكين.. تعرف على التفاصيل

3 خدمات جديدة من «الكهرباء» تُفيد جميع المستهلكين.. تعرف على التفاصيل

«تنفيذ جدة» تُلزم مواطنًا بسداد 15 مليونًا لشركته.. مع الجلد والحبس

«تنفيذ جدة» تُلزم مواطنًا بسداد 15 مليونًا لشركته.. مع الجلد والحبس

بالفيديو.. تجربة قطار الرياض على المسار البرتقالي

بالفيديو.. تجربة قطار الرياض على المسار البرتقالي
0

 

 

تواصل – فريق التحرير:

نشر حساب عداد مشاريع الرياض عبر “تويتر”، مقطع فيديو جديد يوثق إحدى تجارب قطار الرياض الناجحة على المسار البرتقالي من غرب العاصمة الرياض.

وتدرجت سرعة عربات قطار الرياض، في الاختبار، حيث بدأت من 15 كلم/ساعة، ثم 40 كلم/ساعة، حتى وصلت إلى السرعة التشغيلية، وهي 80 كلم تقريباً.

وكان مدير مشروع قطار الرياض أكد في وقت سابق أن تلك الاختبارات تشمل مجموعة من الإجراءات، تبدأ باختبارات ابتدائية بفحص العربات والتأكد من سلامتها، ثم تشغيلها وتحريكها على خطوط السكك الحديدية، بداية بالسائق ثم بدون سائق.

 

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

شاهد بالصور.. الشكل النهائي لإحدى محطات حافلات الرياض المكتملة

شاهد بالصور.. الشكل النهائي لإحدى محطات حافلات الرياض المكتملة

عربات المسار الأزرق بقطار الرياض تصل الدمام (صور)

عربات المسار الأزرق بقطار الرياض تصل الدمام (صور)

بالصور.. إنجاز 82% من مشروع «قطار الرياض»

بالصور.. إنجاز 82% من مشروع «قطار الرياض»

تجربة قطار الرياض على تقاطع طريقي الدائري الشرقي والملك عبدالله (فيديو)

تجربة قطار الرياض على تقاطع طريقي الدائري الشرقي والملك عبدالله (فيديو)

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

ميّت على قيد الحياة!
تدوينات حرة

ميّت على قيد الحياة!

المزيد
ثلاثة أشياء..!
مقالات

ثلاثة أشياء..!

المزيد
هواوي على شفير الهاوية
مقالات

هواوي على شفير الهاوية

المزيد
رحى النقد وسندان التقويم في تربية الأبناء
مقالات

رحى النقد وسندان التقويم في تربية الأبناء

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>