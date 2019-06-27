بالفيديو.. تجربة قطار الرياض على المسار البرتقالي

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نشر حساب عداد مشاريع الرياض عبر “تويتر”، مقطع فيديو جديد يوثق إحدى تجارب قطار الرياض الناجحة على المسار البرتقالي من غرب العاصمة الرياض.

وتدرجت سرعة عربات قطار الرياض، في الاختبار، حيث بدأت من 15 كلم/ساعة، ثم 40 كلم/ساعة، حتى وصلت إلى السرعة التشغيلية، وهي 80 كلم تقريباً.

وكان مدير مشروع قطار الرياض أكد في وقت سابق أن تلك الاختبارات تشمل مجموعة من الإجراءات، تبدأ باختبارات ابتدائية بفحص العربات والتأكد من سلامتها، ثم تشغيلها وتحريكها على خطوط السكك الحديدية، بداية بالسائق ثم بدون سائق.