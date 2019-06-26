«الأرصاد» تتوقع أجواء شديدة الحرارة ورياح نشطة في 5 مناطق.. غداً

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غدٍ الخميس طقس حار إلى شديد الحرارة مصحوباً برياح تحدّ من مدى الرؤية الأفقية، على المنطقة الشرقية، والرياض، والقصيم والحدود الشمالية والمدينة المنورة.

كما توقعت الأرصاد، أن تكون السماء غائمة جزئيا، وقد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة.

وفيما يتعلق بحركة الرياح السطحية، أورد التقرير أنها غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-42 كلم/ساعة، مع ارتفاع الموج من متر إلى مترين، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية، بسرعة 16-38 كلم/ساعة.