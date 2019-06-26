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ارتفاع أسعار النفط متأثرة بانخفاض المخزونات الأمريكية

ارتفاع أسعار النفط متأثرة بانخفاض المخزونات الأمريكية
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تواصل – وكالات:

ارتفعت أسعار النفط لأعلى مستوياتها في نحو شهر، اليوم الأربعاء، بدعم من توقف مصفاة رئيسية على الساحل الشرقي للولايات المتحدة وبيانات أظهرت تراجع مخزونات الخام الأمريكية أكثر من المتوقع.

وبحلول الساعة 07:21 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر أقرب استحقاق 1.03 دولارًا للبرميل إلى 66.08 دولارًا للبرميل، حيث لامست عقود برنت -في وقت سابق من الجلسة- أعلى مستوياتها منذ 31 مايو عند 66.25 دولارًا للبرميل.

وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 58.96 دولارًا للبرميل، بارتفاع 1.13 دولار عن التسوية السابقة. وارتفع الخام إلى أعلى مستوياته منذ 30 مايو عند 59.13 دولارًا للبرميل في وقت سابق.

وقال مصدران مطلعان يوم الثلاثاء إن من المتوقع أن تسعى شركة فيلادلفيا إنرجي سولوشنز لإغلاق مصفاتها النفطية بالمدينة لأجل غير مسمى، بعد حريق ضخم تسبب في دمار هائل في المجمع، وفقا لـ”رويترز”.

كانت الشركة قد أعلنت حالة القوة القاهرة في إمدادات البنزين بعد الحريق؛ مما دفع العقود الأمريكية الآجلة للبنزين إلى الصعود لأعلى مستوى منذ نهاية مايو.

وكشفت بيانات معهد البترول الأمريكي، أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت 7.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم 21 يونيو إلى 474.5 مليون برميل مقارنة مع توقعات محللين بانخفاضها 2.5 مليون برميل.

 

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