«نظام الأسد» يشدد قبضته الأمنية على اللاجئين الفلسطينيين في سوريا

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

العثور على جُثمان «توفيق» مفقود الحوية.. في الصحراء

العثور على جُثمان «توفيق» مفقود الحوية.. في الصحراء

3 خدمات جديدة من «الكهرباء» تُفيد جميع المستهلكين.. تعرف على التفاصيل

3 خدمات جديدة من «الكهرباء» تُفيد جميع المستهلكين.. تعرف على التفاصيل

«تنفيذ جدة» تُلزم مواطنًا بسداد 15 مليونًا لشركته.. مع الجلد والحبس

«تنفيذ جدة» تُلزم مواطنًا بسداد 15 مليونًا لشركته.. مع الجلد والحبس

باستثناء 3 فئات.. منع المقيمين ومركباتهم من دخول مكة بدءاً من هذا الموعد

باستثناء 3 فئات.. منع المقيمين ومركباتهم من دخول مكة بدءاً من هذا الموعد

«نظام الأسد» يشدد قبضته الأمنية على اللاجئين الفلسطينيين في سوريا

«نظام الأسد» يشدد قبضته الأمنية على اللاجئين الفلسطينيين في سوريا
0

تواصل – واس:

شددت قوات “نظام الأسد” وأجهزته الأمنية من قبضتها على تجمعات ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين في محافظة درعا جنوب سوريا.

وأعلنت مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا في بيان لها اليوم، أن الأجهزة الأمنية التابعة لنظام الأسد شددت الطوق الأمني في محافظة درعا عن طريق التدقيق الأمني على اللاجئين الفلسطينيين من خلال حواجزه الأمنية الثابتة والحواجز الطيارة التي سخرها لاعتقال الفلسطينيين.

وأشارت مجموعة العمل التي تتخذ من بيروت مقرًا لها إلى أن قوات نظام الأسد نشرت العديد من الحواجز الطيارة في مدينة درعا وريفها، حيث أوقفت الشباب بين الـ18 و 42 من العمر، وذكرت أن هذه الإجراءات الأمنية المشددة أثارت حفيظة وتخوف أبناء محافظة درعا بشكل عام ومخيم درعا للاجئين الفلسطينيين بشكل خاص ما جعلهم حبيسي المناطق والبلدات التي يقطنوها خوفًا من الاعتقال.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

13 غارة جوية للنظام السوري تستهدف ريف حماة.. و350 قذيفة متبادلة

13 غارة جوية للنظام السوري تستهدف ريف حماة.. و350 قذيفة متبادلة

المعارضة السورية: إيران تنشر التشيع في بلادنا.. وتدمج ميليشياتها ضمن قوات النظام

المعارضة السورية: إيران تنشر التشيع في بلادنا.. وتدمج ميليشياتها ضمن قوات النظام

قصف للطيران الروسي يقتل 26 من قوات بشار الأسد

قصف للطيران الروسي يقتل 26 من قوات بشار الأسد

أمريكا تفرض عقوبات على رجل أعمال سوري لعلاقته بـ«نظام الأسد»

أمريكا تفرض عقوبات على رجل أعمال سوري لعلاقته بـ«نظام الأسد»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

ميّت على قيد الحياة!
تدوينات حرة

ميّت على قيد الحياة!

المزيد
ثلاثة أشياء..!
مقالات

ثلاثة أشياء..!

المزيد
هواوي على شفير الهاوية
مقالات

هواوي على شفير الهاوية

المزيد
رحى النقد وسندان التقويم في تربية الأبناء
مقالات

رحى النقد وسندان التقويم في تربية الأبناء

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>