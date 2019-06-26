الرئيس الكوري وولي العهد يشهدان توقيع مذكرات تفاهم وتعاون بين حكومتي البلدين (صور)

تواصل – واس:

شهد فخامة الرئيس مون جاي إن رئيس جمهورية كوريا، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم في القصر الأزرق الرئاسي، التوقيع على مذكرات تفاهم وتعاون وبرنامج بين حكومتي المملكة العربية السعودية، وجمهورية كوريا.

فقد تم توقيع مذكرات تعاون في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات، والحكومة الالكترونية، والثقافة، والسيارات، واقتصاد الهيدروجين، والتأمين الصحي، والإشراف على المؤسسات المالية، والاستحواذ العسكري والصناعات والبحوث والتقنيات العسكرية، إضافة إلى برنامج الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وتعاون بين المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية مع المعهد الكوري للتنمية.

حضر مراسم التوقيع، أصحاب السمو والمعالي أعضاء الوفد الرسمي، والمرافق لسمو ولي العهد، وكبار مسؤولي الحكومة في جمهورية كوريا.