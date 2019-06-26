الرئيس الكوري وولي العهد يشهدان توقيع مذكرات تفاهم وتعاون بين حكومتي البلدين (صور)

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

العثور على جُثمان «توفيق» مفقود الحوية.. في الصحراء

العثور على جُثمان «توفيق» مفقود الحوية.. في الصحراء

3 خدمات جديدة من «الكهرباء» تُفيد جميع المستهلكين.. تعرف على التفاصيل

3 خدمات جديدة من «الكهرباء» تُفيد جميع المستهلكين.. تعرف على التفاصيل

«تنفيذ جدة» تُلزم مواطنًا بسداد 15 مليونًا لشركته.. مع الجلد والحبس

«تنفيذ جدة» تُلزم مواطنًا بسداد 15 مليونًا لشركته.. مع الجلد والحبس

باستثناء 3 فئات.. منع المقيمين ومركباتهم من دخول مكة بدءاً من هذا الموعد

باستثناء 3 فئات.. منع المقيمين ومركباتهم من دخول مكة بدءاً من هذا الموعد

الرئيس الكوري وولي العهد يشهدان توقيع مذكرات تفاهم وتعاون بين حكومتي البلدين (صور)

الرئيس الكوري وولي العهد يشهدان توقيع مذكرات تفاهم وتعاون بين حكومتي البلدين (صور)
0

تواصل – واس:

شهد فخامة الرئيس مون جاي إن رئيس جمهورية كوريا، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم في القصر الأزرق الرئاسي، التوقيع على مذكرات تفاهم وتعاون وبرنامج بين حكومتي المملكة العربية السعودية، وجمهورية كوريا.

فقد تم توقيع مذكرات تعاون في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات، والحكومة الالكترونية، والثقافة، والسيارات، واقتصاد الهيدروجين، والتأمين الصحي، والإشراف على المؤسسات المالية، والاستحواذ العسكري والصناعات والبحوث والتقنيات العسكرية، إضافة إلى برنامج الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وتعاون بين المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية مع المعهد الكوري للتنمية.

حضر مراسم التوقيع، أصحاب السمو والمعالي أعضاء الوفد الرسمي، والمرافق لسمو ولي العهد، وكبار مسؤولي الحكومة في جمهورية كوريا.

D-AHJNLXoAAzizRD-AHGbRXoAY8GtuD-AHEtUX4AEGhTP000-4263972761561565627304

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

الرئاسة الروسية: «بوتين» يلتقي ولي العهد خلال قمة العشرين باليابان

الرئاسة الروسية: «بوتين» يلتقي ولي العهد خلال قمة العشرين باليابان

ضمن زيارة ولي العهد.. «أرامكو» توقع 12 اتفاقية مع شركات كورية بمليارات الدولارات

ضمن زيارة ولي العهد.. «أرامكو» توقع 12 اتفاقية مع شركات كورية بمليارات الدولارات

بالصور.. هكذا تم استقبال ولي العهد في كوريا الجنوبية

بالصور.. هكذا تم استقبال ولي العهد في كوريا الجنوبية

ولي العهد يغادر لزيارة كوريا ويرأس وفد المملكة في قمة دول العشرين باليابان

ولي العهد يغادر لزيارة كوريا ويرأس وفد المملكة في قمة دول العشرين باليابان

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

ميّت على قيد الحياة!
تدوينات حرة

ميّت على قيد الحياة!

المزيد
ثلاثة أشياء..!
مقالات

ثلاثة أشياء..!

المزيد
هواوي على شفير الهاوية
مقالات

هواوي على شفير الهاوية

المزيد
رحى النقد وسندان التقويم في تربية الأبناء
مقالات

رحى النقد وسندان التقويم في تربية الأبناء

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>