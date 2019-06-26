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أسراب من الجراد تهاجم المحاصيل الزراعية في «المخواة» (صور)

أسراب من الجراد تهاجم المحاصيل الزراعية في «المخواة» (صور)
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تواصل – فريق التحرير:

هاجمت أسراب ضخمة من الجراد المحاصيل الزراعية في عدد من القرى والمراكز التابعة بمحافظة المخواة، حيث شكا عدد من المزارعين من هجوم أسراب الجراد على مزارعهم وإتلافها.

وأشاروا إلى أنهم تواصلوا مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة المخواة؛ حيث استجابوا لبلاغهم وقاموا بعمليات الرش لمكافحة الجراد.

ووثّق المزارعون أسراب الجراد، التي غزت مزارعهم، بمقاطع فيديو أظهرت حجم تلك الأسراب، والأضرار التي لحقت بمحاصيلهم.

وناشد المزارعون، صرف تعويضات لهم وتكثيف الجهود الوقائية من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة؛ حتى لا يقع عليهم الضرر مستقبلاً

 

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