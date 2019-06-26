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منها الرقية الشرعية أثناء العلاج.. «حقوق الإنسان» توضح حقوق المريض النفسي

منها الرقية الشرعية أثناء العلاج.. «حقوق الإنسان» توضح حقوق المريض النفسي
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت هيئة حقوق الإنسان أن من حق المريض نفسياً وذويه الاستعانة بأحد الرقاة الشرعيين لتلقي جلسات رقية داخل المنشأة العلاجية النفسية، مؤكدة أن الأنظمة منحت المرضى نفسياً هذا الحق بشرط أن تكون الرقية وفقاً لما جاء في الكتاب والسنة وبموافقة الطبيب المختص.

وأوضحت الهيئة اليوم الأربعاء، عبر حسابها الرسمي في “تويتر” مجموعة من الحقوق التي يجب أن يتمتع بها المرضى نفسياً في المنشآت العلاجية، والتي من ضمنها ألاّ يعطى علاجاً تجريبيًّا ولو كان مرخصاً أو يُدخل في بحث طبي أو تجريبي، إلا بإذن خطي منه، وكذلك أن لا يعطى أي علاج دون إذنه، فإن كان غير قادر على تقدير حاجته إلى العلاج بنفسه كان ذلك بإذن وليه.

وتتضمن الحقوق التي أوردتها الهيئة أيضاً تمكين المريض نفسياً من استقبال الزوار، ويمكن أن تُمنع الزيارة أو يحد منها وفقاً لمتطلبات العلاج، مع ضمان السبل الكفيلة بتواصل ذويه به، واطلاعهم على حالته وعلى خطته، وكذلك أن يقيم له وكيل شرعي يدافع عن حقوقه داخل المنشأة العلاجية وخارجها، ومن ضمن الحقوق المحافظة على حريته وعدم تقييدها بعزله إلا عند الحاجة التي يقررها الطبيب ولمدة محددة.

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